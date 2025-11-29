Álbum inspirado no sertão de Elomar ganha show de lançamento em BH

O show de lançamento do álbum “No alto azul do Espinhaço”, de Mauro Dell’Isola, Júlio Marotta, Raissa Anastásia e Emanuelle Cardoso, acontece neste sábado (29/11), às 20h, no Teatro da Biblioteca Estadual de Minas Gerais. O trabalho traz oito faixas autorais e não chegou ainda às plataformas digitais porque a masterização está sendo concluída.

O projeto, conta Mauro, surgiu porque todos os músicos estavam muito ligados à obra de Elomar, que de certa forma se conecta com o cancioneiro mineiro. “Tanto que traz uma faixa chamada ‘Elomariana’. O disco é sobre o Espinhaço, sobre o sertão mineiro, com letras de Paulinho Pedra Azul e Murilo Antunes.”

Além da influência de Elomar, o álbum também é inspirado no trabalho de Tavinho Moura. “Aliás, sempre fomos apaixonados por essa onda da canção mineira. Podemos até, futuramente, fazer um volume 2. Mas por ora vamos lançar esse álbum que ficou muito legal, tentar rodar com ele e participar de festivais, mesmo porque tem muita canção bonita nesse trabalho”, explica Mauro.



A gravação, conta o violonista, foi feita no estúdio Coliseu, que fica na Vila de Santa Bárbara, em Augusto de Lima, na Região Central de Minas. “Até mesmo para ter essa imersão da paisagem da caatinga mineira. Ficamos lá por quatro dias gravando com o produtor e diretor musical Peron Rarez, que já trabalhou com o 14 Bis e Jota Quest”, diz.

O músico explica que a instrumentação utilizada no álbum ficou a cargo dele ao violão e de Raissa Anastásia, na flauta. “Tivemos também a presença dos cantores Emanuelle Cardoso e Júlio Marotta. Temos até faixas que trazem duetos de vozes. Seis melodias são minhas, tem uma da Raissa e outra de Júlio Marotta e Mamutte”, detalha.



Mauro afirma que a apresentação desta noite será um pocket show, porque o disco tem somente oito faixas. “O repertório será com músicas do álbum”, afirma. O videoclipe da faixa “Bruma”, que já está rodando no YouTube, também deverá ser lançado neste sábado.

O violonista ressalta que “No alto azul do Espinhaço” tem muito de música de câmara. “Uma amiga que está fazendo doutorado de canto, na UFMG, vai cantar ‘Elomariana’ no recital de doutorado dela. Legal também desse disco é que a capa dele é uma pintura de Paulinho Pedra Azul”, detalha citando que o disco foi financiado pelo Fundo Estadual de Cultura (FEC).



Instrumental

Na carreira solo, Mauro acabou de lançar o disco instrumental “Interpretação dos sonhos”. “Esse meu outro disco, que já está nas plataformas, tem uma onda bem Juarez Moreira, de violão instrumental. Aliás, me inspiro muito nele, porque é um grande instrumentista, enfim, um cara que une essa pegada do violão erudito com o violão instrumental jazzístico.”



FAIXA A FAIXA

• “Elomariana II” (Mauro Dell’Isola e Paulinho Pedra Azul)

• “Bruma” (Mauro Dell’Isola e Julio Marotta)

• “Serra Azul” (Mauro Dell’Isola e Murilo Antunes)

• “Fantasia cigana” (Mauro Dell’Isola e Paulinho Pedra Zaul)

• “Saudade de Montes Claros” (Mauro Dell’Isola e Paulinho Pedra Azul)

• “Mapa” (Raissa Anastásia)

• “Enchente das goiabas’’ (Júlio Marotta e Mamutte)

• “Acalanto” (Mauro Dell’Isola, Julio Marotta e Emanuelle Cardoso)



“NO ALTO AZUL DO ESPINHAÇO”

• De Mauro Dell’Isola, Júlio Marotta, Raissa Anastásia e Emanuelle Cardoso

• 8 faixas

• Show de lançamento do álbum neste sábado (29/11), às 20h, no Teatro da Biblioteca Estadual (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). Entrada gratuita.