Leda Maria Martins lança hoje em BH ‘A fina lâmina da palavra’

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Poeta, ensaísta e dramaturga de vasta e consagrada produção nos campos artístico e acadêmico, Leda Maria Martins lança neste sábado (29/11) seu novo livro, “A fina lâmina da palavra” (Editora Cobogó). A obra reúne textos dispersos escritos ao longo dos anos, acrescidos de três inéditos, que trazem reflexões críticas sobre poesia, teatro, artes visuais e outras formas de expressão, a partir do que ela chama de “exercícios de pensamento”.



Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Solano Trindade, Sonia Gomes, Jota Mombaça, Jhonny Salaberg e Dione Carlos são alguns dos criadores cujas obras Leda aborda nos ensaios, em um conjunto articulado por conceitos como tempo espiralar, oralitura, encruzilhada e corpo-tela, que autoras negras vêm elaborando como chaves analíticas e produtivas no cenário artístico contemporâneo. Ela aponta que o livro se configura, dessa forma, como uma antologia da poética negra.



O volume traz escritos desde 1996 (“O feminino corpo da negrura”, originalmente publicado em “Aletria: Revista de estudos de literatura”, da Faculdade de Letras da UFMG) até 2024 (“Jota Mombaça, treliças de uma poética do aterro”, texto curatorial para a exposição da artista). Os ensaios inéditos são “Olhares ao retrovisor: apontamentos sobre o teatro negro pós-abolição”, “Em tons de preto” e “Por onde sopram as ventanias: transitoriedades espaço-temporais em 'Buraquinhos', de Jhonny Salaberg”.



Leda destaca que seu trânsito pelo universo das artes é o que conecta os ensaios. “Ao longo da vida, fui escrevendo sobre essas diversas áreas – literatura, dramaturgia, artes visuais –, a partir das minhas percepções, da minha formação como escritora, como alguém que trabalha com teatro, então é um olhar poético sobre várias manifestações artísticas”, diz. Ela observa que “A fina lâmina da palavra” é um passeio pela diversidade de sua produção, sem a preocupação em se deter sobre um assunto específico.



Paralelo

“As pessoas me associam ao teatro negro, mas estudo literatura, música, artes visuais e, principalmente, estudo teatro. Sou mais eclética do que muita gente pensa. Achei que era um bom momento de mostrar esses temas com os quais continuo trabalhando”, diz. Ela pontua que contou com a colaboração do professor, pesquisador e escritor Pedro Kalil na seleção dos ensaios. “Ele escolheu alguns textos e eu, outros”, comenta.



A escritora estabelece um paralelo entre “Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela” (2021) e seu novo livro para dizer que o primeiro tinha um núcleo temático, ao passo que “A fina lâmina da palavra” não – é uma obra que gira em torno de sua percepção e interpretação de obras e autores que admira. Revisitar a própria produção despertou o desejo de reeditar algumas de suas obras, como “O moderno teatro de Qorpo-Santo” (1991) e seus livros de poesia, o que ela projeta para o próximo ano.



Na apresentação do livro, Pedro Kalil escreve que “o conjunto de textos que compõem 'A fina lâmina da palavra' contribui para a compreensão da extensão e diversidade do pensamento e da escritura de Leda Maria Martins”. Ele observa, ainda, que, ao abrir o volume com Machado de Assis e seguir viagem com Cruz e Souza, “a poeta cria uma espécie de simultaneidade de questões que não necessariamente vai encontrar respaldo em uma leitura linear da história”.



Convidadas

O lançamento do livro conta com as participações da doutora em Literatura Comparada pela UFMG Maria Nazareth Fonseca e da dramaturga, roteirista, atriz e curadora Dione Carlos. Leda diz que as convidou por ter com elas uma relação de admiração e afeto. “Nazareth é uma grande historiadora, tem um trabalho de reflexão sobre a literatura africana muito importante, e Dione é uma das mais competentes e potentes dramaturgas da atualidade, mas, no fundo, foram escolhas afetivas”, afirma.



A escritora diz que a ideia é ter com as convidadas uma conversa sobre “A fina lâmina da palavra” e sobre o conjunto de sua obra, mas num tom de informalidade, sem a sisudez que lançamentos de livros costumam ter. “Elas estarão lá para criar uma ambiência gostosa, para a gente rir, brincar, uma coisa bem leve e, principalmente, prazerosa”, diz, observando que foi colega de Nazareth por muitos anos na Faculdade de Letras da UFMG, onde lecionou por 26 anos.



“A FINA LÂMINA DA PALAVRA”

• Editora Cobogó

• 264 páginas

• Preço: R$ 92

• Lançamento neste sábado (29/11), das 11h às 14h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi), com as participações de Maria Nazareth Fonseca e Dione Carlos. Acesso gratuito.