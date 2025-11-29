Irma faz hoje em BH show no formato voz, violão (e coro do público)

A cantora e compositora franco-camaronesa Irma se apresenta pela primeira vez em Belo Horizonte neste sábado (29/11), com show único, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Após realizar sua primeira turnê no Brasil em fevereiro passado, ela retorna ao país com o show “You and my guitar”, que circula por nove cidades até o mês que vem.



“Simplesmente não foi o suficiente [a primeira passagem pelo Brasil]. Há tantas coisas para ver, é tudo tão rico, é uma experiência realmente transformadora. Havia tantos lugares onde não havia ido da primeira vez e nos quais eu queria ir, como Belo Horizonte. Sei que tenho muito público aqui, sinto o carinho e o apoio, e pensei que só precisava sair e tocar para essas pessoas”, afirma Irma.



Na primeira turnê, Irma se apresentou em Uberlândia, mas só agora faz show na capital mineira, onde está desde a última quinta-feira (27/11). A artista conta que, no dia da chegada, saiu com a equipe para jantar. Quando o músico da casa fez uma pausa, ela assumiu o violão.



“Só perguntei se podia tocar uma música. Peguei o violão e comecei ‘Human nature’, do Michael Jackson. Todo mundo simplesmente virou e começou a cantar”, lembra. No fim, foram 10 músicas improvisadas para o público.



Vulnerabilidade

O formato voz e violão também é o escolhido para a turnê. No palco, Irma tem o apoio apenas de uma stomp box e elementos eletrônicos operados ao vivo. Segundo a artista, estar sozinha no palco é a melhor forma de se apresentar a um público novo. “Foi assim que comecei e é como componho minhas músicas. Existe uma vulnerabilidade nisso que é muito importante para mim. Sinto que, com a banda, talvez as pessoas não me conheceriam tão bem”, afirma.



O repertório reúne composições próprias, como “Letter to the Lord”, “Sunrise” e “Rolling Stone”, e releituras de sucessos internacionais, entre eles “How deep is your love” (Bee Gees) e “Thriller” (Michael Jackson). Irma também inclui clássicos brasileiros, como “Ainda lembro” (Marisa Monte e Ed Motta) e “Domingo” (Maria Bethânia).



É o gosto da cantora que determina a escolha das músicas do show. Ela destaca sua preferência por faixas populares e o prazer de apresentá-las como forma de conexão imediata com o público. “Cresci ouvindo música bem popular. Adoro aquelas que, quando você começa a tocar, as pessoas já reconhecem na primeira nota. O coração delas simplesmente se abre”, comenta.



Durante o período em que está no Brasil, Irma tem se dedicado a explorar o repertório musical do país e diz estar impressionada com a complexidade da MPB, citando “Eu vim da Bahia”, de João Gilberto, como exemplo. “Sinto que a música popular aqui é muito mais evoluída. Vocês têm uma complexidade que não encontro em nenhuma outra cultura. São muitos acordes, muitos elementos”, diz.



Embora a turnê termine na próxima quarta-feira (3/12), com show em Curitiba, Irma pretende continuar se apresentando no Brasil. Ela se diz aberta a formatos com banda ou em parceria com artistas brasileiros. No início de 2026, entre fevereiro e março, planeja retornar ao país para iniciar gravações.



“O último mês tem influenciado muito a maneira como componho e enxergo a música. Estava meio entediada com o jeito que compunha, talvez sempre indo pelo mesmo caminho, repetindo certos padrões. Agora, a música brasileira parece ter ampliado muito a minha visão de harmonia, de ritmo e de tudo, na verdade”, conta.



“YOU AND MY GUITAR”

Show de Irma. Neste sábado (29/11), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes