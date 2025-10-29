Assine
MÚSICA INSTRUMENTAL

Mauro Dell’Isola lança álbum autoral, homenageando Bituca e Toninho Horta

'Interpretação dos sonhos' será apresentado nesta quarta-feira (29/10), no CCBB BH. Show gratuito também terá composições de Juarez Moreira e Gilvan de Oliveira

Repórter
29/10/2025 04:00

Baixista João Alvarenga, violonista Mauro Dell'Isola, clarinetista Thamiris Cunha e o baterista Lucas Godoy sobem ao palco do CCBB BH nesta quarta-feira (29/10) crédito: DIVULGAÇÃO

O violonista e compositor Mauro Dell’Isola lança o álbum autoral “Interpretação dos sonhos”, nesta quarta-feira (29/10), a partir das 20h, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). O disco de estreia do artista traduz experiências oníricas em música instrumental contemporânea.

As composições surgiram de registros feitos em um “diário de sonhos” de Mauro, escritos ao longo de processos terapêuticos. O álbum se inspira no livro homônimo de Freud, lançado em 1900.

Acompanhando pelo baixista João Alvarenga, pela clarinetista Thamiris Cunha e pelo baterista Lucas Godoy, Dell'Isola alterna o repertório autoral com homenagens ao violão mineiro, incluindo composições de Toninho Horta, Juarez Moreira, Milton Nascimento, Gilvan de Oliveira, Chiquito Braga e Magno Alexandre. 

