Série da Netflix que mergulha no submundo do jogo do bicho estreia hoje

O que esperar de uma série que mergulha no submundo do jogo do bicho carioca? Em “Os donos do jogo”, produção brasileira da Netflix que estreia nesta quarta-feira (29/10), não faltarão disputas familiares, traições e violência. É ficção, mas com enredo semelhante ao da vida real.

A trama tem início com a chegada ao Rio de Janeiro de Jefferson Moraes (André Lamoglia), herdeiro da contravenção em Campos dos Goytacazes, no interior fluminense. Seu objetivo: integrar a cúpula da contravenção na capital. Para isso, Profeta, como prefere ser chamado, conta com a ajuda de Leila Fernandez, que começa a galgar poder e influência nesse universo do crime organizado.



Juliana Paes dá vida a Leila. Ela administra os negócios ao lado do marido, Galego (Chico Diaz), e usa de sua inteligência e sensualidade para navegar com desenvoltura na contravenção. A relação, apesar de conflituosa e perigosa, é marcada também por paixão, controle e conveniência, segundo a atriz. “No passado foi tesão, né? No passado foi”, brinca Juliana.

Ela explica que, embora o amor tenha se transformado, ainda há forte elo entre o casal: “Eles são inimigos íntimos que aprenderam a viver assim. Acho que há até um certo prazer nessa relação de silêncios e esquisitices. Eles se entendem.”



Chico Diaz concorda com a parceira e afirma que o casamento de Leila e Galego é sustentado tanto por interesse quanto pela necessidade de manter as aparências. “É vantajoso para os dois permanecerem juntos. Ele tem a agenda dele, ela tem a dela. São uma instituição. Permanecem como uma dupla que comanda o jogo”, completa o ator.

Irmãs rivais

Juliana define a personagem como inescrupulosa, de certa forma. “A ambição da Leila é ilimitada. É o que faz dela uma personagem tão rica dentro desse universo machista, no qual as mulheres precisam de um par para ascender. Ela sabe o que quer e não vai medir esforços para chegar lá.”

A atriz destaca ainda a complexidade moral de Leila. “A gente não consegue entender se ela é boa ou má. Isso fica num lugar de mistério. E é esse mistério que tentei manter como palavra de ordem para a personagem.”

Já Giullia Buscacio e Mel Maia interpretam as irmãs Suzana e Mirna, respectivamente, em “Os donos do jogo”. As duas são filhas de Jorge Guerra, personagem de Roberto Pirillo. Herdeiras de um dos bicheiros mais poderosos do Rio de Janeiro, cresceram sabendo que comandariam grande parte das bancas da cidade. Enquanto a mais velha pensa e age com cautela, a caçula é mais explosiva e visionária. A rivalidade das duas tem reflexos na cúpula da contravenção e é um dos motes centrais da série da Netflix.

Escrita por Heitor Dhalia, a série “Os donos do jogo” foi criada entre 2021 e início de 2022, antes da série documental “Vale o escrito”, sucesso do Globoplay lançado em outubro de 2023.

Além de André Lamoglia, Juliana Paes, Chico Diaz, Giullia Buscacio, Mel Maia e Roberto Pirillo, Xamã (Búfalo), Henrique Barreira (Santiago Fernandez), Otávio Muller (Xavier Fernandez), Adriano Garib (Nélio Moraes) e Pedro Lamin (Nelinho Moares) estão no elenco.

“OS DONOS DO JOGO”

Estreia nesta quarta-feira (29/10), com oito episódios. Disponível na Netflix