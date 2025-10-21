'O retrato de Norah' revela o opressivo mundo feminino na Arábia Saudita
Filme de Tawfik Alzaidi, diretor árabe premiado em Cannes, tem sessões no UNA Cine Belas Artes
compartilheSIGA
Em cartaz no UNA Cine Belas Artes, “O retrato de Norah” é o primeiro filme saudita a participar do Festival de Cannes – levou menção especial do júri na mostra “Um certo olhar”. É também o primeiro longa-metragem do diretor e roteirista Tawfik Alzaidi. A história vai ao encontro da dele próprio e de tantos outros sauditas que nasceram depois dos anos 1980.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em 1983 (coincidentemente o ano de nascimento de Alzaidi), o cinema foi banido da Arábia Saudita, por ser considerado ameaça à religião e aos costumes muçulmanos.
Leia Mais
“As pessoas sempre me diziam que não fazia sentido tentar fazer filmes. Quando estava pensando em ideias para meu primeiro longa-metragem, me deparei com algumas histórias de artistas que foram reprimidos nos anos 1980 e 1990”, declarou o realizador. A Arábia Saudita só voltou a ter salas de exibição em 2018 – hoje, seu mercado é o líder do Oriente Médio.
- 'O racismo limita a verdadeira natureza do cinema', diz Charles Burnett, pioneiro do cinema negro nos EUA
Foi assim que nasceu a história de Norah (a estreante Maria Bahrawi), a musa de Nader (Yagoub Alfarhan). A narrativa é ambientada em 1996, na região de AlUla, lugar remoto e pouco habitado com história riquíssima, de antigas civilizações. A região intercala grandes formações rochosas e áreas desérticas.
Em uma vila que nem sequer tem luz elétrica, a jovem Norah vive com o irmão mais novo na casa de uma tia. Os pais morreram, e ela, assim como todas as mulheres da época, vive sob imensa rigidez. Só sai de casa completamente coberta. Mas quando está sozinha no quarto, Norah sonha com o mundo distante das revistas de moda, celebridades e cinema que contrabandeia do dono do armazém local. Ela quer sair dali e daquela vida à qual não pertence.
O dia a dia de homens analfabetos que vivem do pastoreio muda com a chegada de Nader. Ele será o novo professor da escola – obviamente, só aberta a alunos homens. Ele começa a ensinar os meninos a ler e a escrever. Para estimulá-los, decide recompensar o melhor aluno. Que vem a ser o irmãozinho de Norah. Ao acertar todas as questões do teste, ele ganha de Nader um retrato desenhado à mão.
Quando Norah fica sabendo do desenho, implora a Nader que a desenhe também. Quer ter sua imagem eternizada nas paredes de um museu, assim como as fotos que vê nas revistas. A impossibilidade de comunicação entre uma mulher solteira (Norah está noiva de um rapaz da aldeia) e um homem é apenas um dos empecilhos. Nader reluta em aceitar a missão, até que se deixa convencer. Só que o plano não é fácil de ser colocado em ação, pois a jovem é muito religiosa e não pode mostrar o rosto descoberto.
O mercadinho local, com a anuência do dono, vira o cenário. Nader fica atrás de uma das prateleiras de produtos observando Norah, na verdade só os olhos dela, descobertos através de uma fenda no véu. Os encontros têm de ser breves e secretos. Ainda que não haja romance no ar, a dinâmica entre os dois personagens traz um quê de romantismo – ambos sabem que depois do acontecimento secreto a vida não será a mesma.
“Acredito que sempre há criatividade dentro das pessoas e que ela precisa encontrar uma saída para o mundo exterior”, declarou Alzaidi sobre as motivações da história. Filme aparentemente simples, “O retrato de Norah” reflete, de maneira contundente, sobre como o processo artístico pode ser libertador.
“O RETRATO DE NORAH”
(Arábia Saudita, 2024, 95min.) – De Tawfik Alzaidi, com Yagoub Alfarhan e Maria Bahrawi. O filme está em cartaz às 16h10 na Sala 1 do UNA Cine Belas Artes