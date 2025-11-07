Banda Black Circle traz Pearl Jam com arranjos sinfônicos a BH

Clássicos da banda norte-americana Pearl Jam ganharão nova roupagem neste domingo (9/11), às 19h, no BeFly Minascentro. O projeto “Pearl Jam symphonic” reúne a carioca Black Circle e orquestra formada por músicos mineiros, regida pelo maestro Dhouglas Umabel, violinista da Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). No palco, 25 instrumentistas interpretam as canções mais conhecidas do grupo de Seattle.

A Black Circle é formada por Lenny Prado (voz), Sérgio Filho (guitarra), Luiz Caetano (guitarra), Guilherme de Menezes (baixo) e Nyck Magnani (bateria). “Começamos o projeto há um ano e meio. Tivemos essa ideia porque queríamos fazer algo diferente”, conta Lenny Prado.

“Desde 2016, fazemos tributo ao Pearl Jam com shows acústicos ou elétricoacústicos. Normalmente, a nossa apresentação é full power, como a do Pearl Jam. Aí o Sérgio, guitarrista da banda, teve a ideia de que poderíamos trazer uma coisa mais refinada e levar o nosso trabalho para o teatro. Escolhemos um repertório acessível de músicas conhecidas que funcionariam com orquestra. Como o Pearl Jam lançou 11 álbuns de estúdio, não foi tarefa fácil”, afirma Prado.

Os americanos lançaram mais de 100 canções, além das chamadas Lado B que saíram em compilações. “Mas a gente conseguiu fazer um set entre 20 e 25 músicas, que vamos alternando de um show para o outro. Sempre procuramos mudar o repertório”, esclarece o vocalista.

A Black Circle tem parceria eficaz com o maestro Dhouglas Umabel, do Rio Grande do Sul, que rege a orquestra. “Ele é sensacional. Arranjou todas as partes sinfônicas e ficou lindo. Em cada cidade por onde passamos, ele vai conosco, porém a orquestra é diferente, com músicos locais”, diz Lenny Prado.



Casamento perfeito

O vocalista afirma que o rock do Pearl Jam deu certo com a pegada sinfônica.

“Diria que é um casamento bom, mas você tem de selecionar as músicas para isso, pois nem sempre há espaço para criar um arranjo de orquestra que vá ficar interessante. Inclusive, no show a gente tem o bloco no qual a orquestra não toca. Fica uma apresentação completamente elétrica, como se fosse a banda se apresentando em um festival.”

Lenny revela que a Black Circle apresenta duas músicas autorais em todos os shows. “Temos dois discos lançados, sempre tocamos músicas nossas mais próximas da realidade da banda americana, em termos de estilo. Gravamos os álbuns ‘Mercury’ (2020) e ‘Pandora’ (2022), vamos lançar um EP com quatro músicas no final do ano”, informa.

“PEARL JAM SYMPHONIC”

Com Black Circle e orquestra. Neste domingo (9/11), às 19h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Setor 1: R$ 150 e R$ 300; setor 3: R$ 130 e R$ 260; setor 4: R$ 120 e R$ 240; setor 5: R$ 120 e R$ 240. Setor 2 esgotado. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria local.



