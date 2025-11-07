Almir Sater faz apresentação recheada de sucessos em BH, nesta sexta (7/11)

De volta a BH, o cantor, compositor, ator e violeiro Almir Sater faz única apresentação nesta sexta-feira (7/11), às 21h, no BeFly Minascentro. Acompanhado de sua banda, ele apresentará um revival de sua carreira, interpretando os sucessos “Tocando em frente” (parceria com Renato Teixeira,) “Chalana”, “Trem do Pantanal”, “Um violeiro toca” e “Comitiva esperança”, entre outros.

Com mais de quatro décadas de carreira, Sater diz que Belo Horizonte não pode faltar em suas andanças pelo Brasil. Símbolo da cultura pantaneira e uma das referências da música regional, ele afirma que está muito feliz em voltar a Minas.

“O povo mineiro sempre me recebeu muito bem e não posso nunca deixar de me apresentar aqui. E é legal também porque a plateia curte e canta junto comigo todas as músicas ”, diz.

Sater afirma que é “privilégio” para um violeiro fazer show em Minas. “Voltar a BH cantando e tocando viola é uma coisa muito boa. Faz uns seis anos que venho viajando e gostando de tocar o repertório dos meus discos, principalmente do mais recente, ‘Do amanhã nada sei’ (2022), além de canções que sinto que não podem faltar em meus shows. Quando não toco, acredito que crio certa decepção.”

Ele conta que se prepara técnica e emocionalmente para os shows. “O violeiro fica um pouco refém das afinações que usa no palco. Procuro deixar sempre três prontas que me permitem passear pela maioria das músicas do meu repertório. Mas o meu show continua simples do ponto de vista de autor, um pouco familiar, com meu irmão, meu filho e músicos que já são amigos de longa data.”

Sater diz que o show desta noite terá mudanças pontuais em relação à turnê em cartaz. “Nossa apresentação começou a funcionar assim: a gente vai repetindo e, dessa forma, vai fluindo e timbrando melhor. Vou cantar as músicas que o público pede e as que a gente gosta de cantar também.”



Novo projeto

Como lançou o último trabalho (“Do amanhã nada sei”), há cerca de três anos, o violeiro já está pensando em novo projeto. “Tenho algumas músicas que fiz há pouco e quero continuar nesse mesmo som”, afirma.



Almir diz que está sempre pronto para gravar outro disco. “É só preparar o repertório”, garante. “Gastei praticamente todo o repertório que tinha com o Renato Teixeira e com o Paulo Simões. Agora estou cavucando de novo e plantando”, comenta.

Nesta noite, ele será acompanhado por Marcelo Ribeiro (contrabaixo), Márcio Correia (bateria), Rodrigo Sater e Guilherme Cruz (violões), Ian Sater (guitarra) e Renan Nonato (acordeom). Amanhã (8/11), o violeiro se apresenta em Tiradentes.

“A gente trabalha muito em Minas Gerais, pois o povo mineiro adora a viola caipira e esse tipo de som”, diz Sater. “Minas é muito grande, a gente passa uma vida e não consegue tocar no estado inteiro, pois são muitos os municípios. Mas é sempre bom voltar, pois adoro tocar aqui.”

ALMIR SATER & BANDA



Nesta sexta-feira (7/11), no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Setor 1: R$ 280 e R$ 560; setor 2: de R$ 240 e R$ 480; setor 3: R$ 210 e 420; setor 4: R$ 170 e R$ 340; setor 5:

R$ 160 e R$ 320. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria. Informações: (31) 3995-5775.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> Concerto na FEA

A série "Manhãs musicais", da Fundação de Educação Artística (FEA), realiza o sétimo e último concerto da temporada 2025, dedicada à música instrumental do século 20. A apresentação será neste domingo (9/11), às 11h, na Sala Sergio Magnani (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). No programa, peças de Serguei Prokofiev, Dmitri Shostakovich e do brasileiro Edino Krieger, interpretadas por Cássia Lima (flauta), Miguel Rosselini (piano), Gabriel Almeida (violino), Wagner Oliveira (violino), Mikhail Bugaev (viola) e Isaac Andrade (violoncelo). Entrada gratuita. Informações: (31) 3226-6866.

>>> Mariana Arruda canta Chico

Um mergulho na obra de Chico Buarque de Holanda é o que promete a cantora Mariana Arruda, que apresenta o show “Francisco”, neste sábado (8/11), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No repertório, clássicos como “Trocando em miúdos”, “Noite dos mascarados” e “Flor da idade”. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda pelo Sympla ou na bilheteria local. Informações: (31) 3516-1360.



>>> Ana Laura Lopes

Prosseguindo com a turnê “Meu endereço”, a cantora Ana Laura Lopes se apresenta sábado (8/11), às 20h, no Grande Teatro do BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). A artista interpreta sucessos como “Fantasma”. “Futuro namorado” e “Meu endereço”, além de surpresas preparadas especialmente para esta temporada. Setor 1: de R$ 75 a R$ 300; setor 2: de R$ 60 a R$ 240; setor superior: de R$ 45 a R$ 180. Informações e ingressos em https://www.beflyminascentro.com.br/ana-laura-lopes/.