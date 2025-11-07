Tambor de Tizumba se encontra com a Orquestra Ouro Preto no domingo (9/1)

A música afro-mineira de Maurício Tizumba ganha leitura orquestral neste domingo (9/11), no Teatro do Sesc Palladium, em concerto que vai unir o cantor, compositor e mestre dos tambores à Orquestra Ouro Preto (OOP), regida pelo maestro Rodrigo Toffolo.

Dez canções de Tizumba ganharam arranjos especiais do músico Pedro Gomes, filho do violeiro Wilson Dias. “Elas vão ficar bem gostosas na linguagem da orquestra, que toca com uma pujança absurda. Eu terei de juntar a minha pujança com a deles e seguir em frente. Neste concerto, vou cantar, tocar violão e percussão, além de dançar”, afirma Tizumba.

Ele faz questão de destacar o talento do integrante da OOP. “É um menino novo, de apenas 31 anos e muito competente, que conseguiu chegar maravilhosamente bem no universo das minhas músicas com orquestrações maravilhosas. Pedro fez isso com carinho e respeito”, elogia.

Não é a primeira vez que Tizumba divide o palco com a Orquestra Ouro Preto. Ele cantou na ópera “Auto da compadecida” e numa apresentação de Titane. Mas agora é diferente.

“O maestro me chamou para fazer um show inteiro, e aí a responsabilidade aumentou mais ainda. Cantar com a OOP é completamente diferente de cantar livre como sempre cantei”, observa. “É um desafio, um divertimento e, ao mesmo tempo, aprendizado, porque estou sempre aprendendo com a música”, diz o mestre dos tambores.

“O Rodrigo (Toffolo) já conhecia a minha obra. Curtia a minha história e sempre dizia que havia pensado em mim para trabalhos na área de cultura popular congadeira. Inclusive, devemos fazer outro trabalho aí para a frente”, revela.

Além da orquestra, com 30 integrantes no palco, Tizumba (voz, violão e percussão) será acompanhado por Valéria Prata (percussão), Serginho Silva (percussão), Gustavo Grieco (bateria), Wallace Gomes (violão), P.C. Guimarães (guitarra), Pedro Gomes (baixo) e Rodrigo Zoleti (piano e acordeom).

“É uma alegria imensa poder fazer esse trabalho com a Orquestra Ouro Preto, nossa menina dos olhos que roda este mundo trabalhando com a música popular brasileira. Fico muito feliz também em estar com o Rodrigo Toffolo, maestro generoso e competente”, comemora Tizumba.

Ancestralidade

O regente da OOP ressalta que o convidado levará ao palco toda sua ancestralidade mineira. “Fizemos novos arranjos para as músicas dele e será um concerto bonito, com orquestra muito bacana, percussão muito rica e Tizumba tocando, cantando e dançando”, diz Toffolo.

O concerto integra o projeto Domingos Clássicos, que completa 10 anos, fruto da parceria da OOP com o Sesc. A apresentação encerra a edição de 2025 da série “Alma mineira”, que já recebeu Dea Trancoso, Wilson Dias, Celso Adolfo e Juarez Moreira, entre outros artistas.

ORQUESTRA OURO PRETO E TIZUMBA



Domingo (9/11), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa. Informações: (31) 3270-8100.