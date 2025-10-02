Galeria
Com duas indicações ao Grammy Latino, Marina Sena tem Gal Costa como maior inspiração
A artista mineira está atualmente na estrada com a turnê ‘Coisas Naturais”, título de seu terceiro disco de estúdio, que chegou às plataformas digitais no fim de março. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
O álbum teve um excelente desempenho de estreia no Brasil e também globalmente nas plataformas de streaming. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
“Coisas Naturais” foi indicado na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” do Grammy Latino 2025. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Marina Sena também concorre na premiação na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” pela faixa “Ouro de Tolo”. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Durante o Funn Festival 2025, em maio, em Brasília, Marina Sena declarou ao portal Metrópoles estar vivendo um momento especial na carreira. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Ela também comentou sobre suas inspirações, a importância do contato com plateias e, especialmente, sua relação com a obra de Gal Costa, uma das maiores vozes da história da música brasileira Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Em 2023, no ano seguinte à morte da artista baiana, Marina Sena protagonizou um show em tributo a Gal Costa, gesto que marcou sua carreira ao apresentar ao público uma homenagem carregada de afeto. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
“Fiz um show todo para ela. É a artista que mais me inspira e a que mais me inspirou durante a minha adolescência. Eu consumo as músicas dela, acho que ela é a voz que mais representa a música brasileira”, declarou Marina Sena. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Ela ainda enfatizou que o timbre, o modo de cantar e o legado da artista reverberam especialmente entre quem veio do interior do Brasil. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
“Tem um timbre e um jeito de cantar que representa a gente, e quem é do interior tem uma relação especial com a voz dela. Me lembra a voz da minha mãe e das minhas tias. Elas não cantam tão bem quanto ela, mas lembra o timbre”, explicou. Foto: Brunno Marchetti - Flickr
Marina de Oliveira Sena, conhecida como Marina Sena, é natural de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Ela compôs sua primeira canção ainda na adolescência, aos 15 anos. Aos 17, participou de uma seletiva do The Voice Brasil, mas não foi adiante no processo. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Mais tarde, já aos 18 anos, ela se mudou para a cidade de Montes Claros, também em Minas, onde se estruturou como cantora e começou a sonhar com voos maiores. Foto: - Reprodução do instagram @amarinasena
Antes de construir uma carreira solo, ela iniciou a trajetória profissional em bandas. Primeiro, integrou A Outra Banda da Lua, fundada em 2015, que se destacava pela fusão de sonoridades regionais. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Em paralelo, participou do Rosa Neon, banda sediada em Belo Horizonte, onde experimentou uma sonoridade mais pop, lançando álbuns, singles e se apresentando em shows no Brasil e no exterior. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Em 2021, Marina Sena iniciou sua carreira solo, com o álbum "De Primeira", que rapidamente chamou a atenção da crítica e do público. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
A faixa “Por Supuesto” viralizou, impulsionada pelas redes sociais, atingindo posições expressivas nas plataformas de streaming e conquistando certificações importantes. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
No mesmo ano, ela foi a grande vencedora do Prêmio Multishow, levando para casa prêmios como Revelação do Ano, Capa do Ano e Experimente. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Nos anos seguintes, sua posição musical e artística se consolidou com os trabalhos “Vício Inerente”, de 2023, e “Coisas Naturais”, de 2025. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
No segundo álbum, Marina se aproximou de uma sonoridade mais comercial e radiofônica, sem, porém, abrir mão de sua originalidade. já “Coisas Naturais” se mostra mais diverso musicalmente, resgatando raízes de seus primeiros trabalhos e incluindo elementos como bossa nova, pop rock, reggae e piseiro. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena
Além dos discos, Marina Sena tem se destacado por suas apresentações ao vivo em festivais nacionais como Rock in Rio, Lollapalooza Brasil e Virada Cultural. Foto: Reprodução do instagram @amarinasena