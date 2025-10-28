Assine
40 ANOS

Criança Esperança 2025 entrega tudo: nostalgia, emoção e climão no palco

Veja como foi o show de celebração dos 40 anos a atração beneficente da TV Globo

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/10/2025 10:03 - atualizado em 28/10/2025 10:08

Eliana, Angélica, Xuxa e Renato Aragão no show do Criança Esperança 2025
Eliana, Angélica, Xuxa e Renato Aragão no show do Criança Esperança 2025 crédito: TV Globo

O Criança Esperança 2025 celebrou 40 anos de história com um show especial, transmitido nessa segunda-feira (27/10). A apresentação reuniu nomes de peso da música brasileira e figuras icônicas da televisão. 

Abrindo a noite, Xuxa, Angélica e Eliana encantaram o público ao cantarem uma nova versão de “Lua de Cristal”, acompanhadas de um balé coreografado especialmente para o evento. “Estamos juntas de novo, outra vez, nessa festa linda!”, disse Xuxa, relembrando o sucesso do encontro das três apresentadoras em 2023.

Susana Vieira acabou protagonizando um dos momentos mais comentados da noite. Ao brincar dizendo que “fazia parte da criança pobre que esperava os PIX”, a atriz gerou reações negativas nas redes sociais. 


Mais tarde, ela causou polêmica com outro comentário sobre querer ser um elefante para poder “engordar sem ninguém notar”. Apesar das polêmicas, Susana seguiu participando do Mesão da Esperança, ao lado de nomes como Tony Ramos, Sophie Charlotte, Flávia Alessandra, Milton Cunha, Sandra Annenberg, Duda Santos, Rafaela Silva e Cauã Reymond.

O palco se transformou em uma celebração da música brasileira. Fábio Jr. emocionou a plateia com clássicos como “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador”, cantando em dueto com Ivete Sangalo, que também apresentou o hino “Quando a Chuva Passar” e levantou o público com “Tempo de Alegria”.


Belo levou o samba e o pagode com hits que marcaram época, enquanto Ludmilla surpreendeu ao abrir sua performance com “Paraíso”, canção dedicada à filha Zuri, e depois dividir o palco com Fábio Jr. em uma versão especial de “Alma Gêmea”.


Humor e emoção

O programa também contou com momentos divertidos protagonizados por Fábio Porchat, Paulo Vieira e Nicole Bahls, que roubaram a cena em uma esquete humorística. “Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava participar do Criança Esperança”, disse Nicole, emocionada, nas redes.


Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem a Renato Aragão, o eterno Didi, que aos 90 anos foi recebido no palco por Xuxa, Angélica e Eliana. Com lágrimas nos olhos, o humorista agradeceu ao público. “Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas, que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país”, disse o humorista, que reclamou ter sido deixado de lado pela comemoração nos anos anteriores. 

Em seguida, o trio conduziu a canção “Amigos do Peito”, um dos temas mais marcantes da história do projeto, enquanto o público ovacionou Renato.


O especial teve direção artística de Antonia Prado e Gian Carlo Bellotti, roteiro de Malu Vergueiro e Carlyle Junior, produção executiva de Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.

Com um misto de nostalgia, humor, música e emoção, o Criança Esperança 2025 reafirmou seu papel como um dos maiores movimentos de solidariedade do país — e mostrou que, mesmo após 40 anos, a esperança continua sendo o maior espetáculo da televisão brasileira.

overflay