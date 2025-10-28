Criança Esperança 2025 entrega tudo: nostalgia, emoção e climão no palco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Criança Esperança 2025 celebrou 40 anos de história com um show especial, transmitido nessa segunda-feira (27/10). A apresentação reuniu nomes de peso da música brasileira e figuras icônicas da televisão.

A criança que existe em mim fica tão feliz de ver Xuxa, Angélica e Eliana juntas. Elas fizeram e seguem fazendo histórias #CriançaEsperança #CriançaEsperança40Anos



pic.twitter.com/6ZlsZTnm51 — Matheus (@matheuscaseca) October 28, 2025

Abrindo a noite, Xuxa, Angélica e Eliana encantaram o público ao cantarem uma nova versão de “Lua de Cristal”, acompanhadas de um balé coreografado especialmente para o evento. “Estamos juntas de novo, outra vez, nessa festa linda!”, disse Xuxa, relembrando o sucesso do encontro das três apresentadoras em 2023.

Susana Vieira acabou protagonizando um dos momentos mais comentados da noite. Ao brincar dizendo que “fazia parte da criança pobre que esperava os PIX”, a atriz gerou reações negativas nas redes sociais.

Gente? A diva mais amada do Brasil, Susana Vieira, chegou causando no “Criança Esperança” e já deu o recado: a gente primeiro precisa “passar uma manteiga no pão” antes de pedir alguma coisa! Vocês fazem parte dos 130 milhões de brasileiros que amam (e concordam) com a queen?… pic.twitter.com/WFXuF4EkL6 — PAPELPOP (@papelpop) October 28, 2025





Mais tarde, ela causou polêmica com outro comentário sobre querer ser um elefante para poder “engordar sem ninguém notar”. Apesar das polêmicas, Susana seguiu participando do Mesão da Esperança, ao lado de nomes como Tony Ramos, Sophie Charlotte, Flávia Alessandra, Milton Cunha, Sandra Annenberg, Duda Santos, Rafaela Silva e Cauã Reymond.

meu deus o fábio jr caducando do nada falando pra criarem o idoso esperança #CriançaEsperança40Anos pic.twitter.com/kzdwkb7kC8 — nico na #AFazenda 17 (@feeddonico) October 28, 2025

O palco se transformou em uma celebração da música brasileira. Fábio Jr. emocionou a plateia com clássicos como “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador”, cantando em dueto com Ivete Sangalo, que também apresentou o hino “Quando a Chuva Passar” e levantou o público com “Tempo de Alegria”.

Falem o que quiser, mas jamais duvidem do poder de Tempo de Alegria como música pra animar uma festa



Ivete é uma máquina de hits!

#CriançaEsperança40Anos pic.twitter.com/xTW6L77LXr — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) October 28, 2025





Belo levou o samba e o pagode com hits que marcaram época, enquanto Ludmilla surpreendeu ao abrir sua performance com “Paraíso”, canção dedicada à filha Zuri, e depois dividir o palco com Fábio Jr. em uma versão especial de “Alma Gêmea”.

Eu não aguento! Belo e Ivete Sangalo são os MAIORAIS #CriançaEsperança #CriançaEsperança40Anos pic.twitter.com/n8SFhYABx9 — TV Globo (@tvglobo) October 28, 2025





Humor e emoção

O programa também contou com momentos divertidos protagonizados por Fábio Porchat, Paulo Vieira e Nicole Bahls, que roubaram a cena em uma esquete humorística. “Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava participar do Criança Esperança”, disse Nicole, emocionada, nas redes.





Na minha infância eu usava as bonecas da minha irmã e um jogo de blocos de madeira pra brincar de palco do Criança Esperança... quando o Paulo Vieira fez isso com as bonecas eu senti o cheiro da infância pic.twitter.com/euS6aQ9hXU — Gabs Olivers (@ga_olivers) October 28, 2025

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem a Renato Aragão, o eterno Didi, que aos 90 anos foi recebido no palco por Xuxa, Angélica e Eliana. Com lágrimas nos olhos, o humorista agradeceu ao público. “Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas, que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país”, disse o humorista, que reclamou ter sido deixado de lado pela comemoração nos anos anteriores.

Em seguida, o trio conduziu a canção “Amigos do Peito”, um dos temas mais marcantes da história do projeto, enquanto o público ovacionou Renato.

CHOREI! o #CriançaEsperança40Anos terminou com a clássica "Amigos do Peito", tema do Criança Esperança, e Renato Aragão extremamente emocionando, chorando no palco. pic.twitter.com/wEIuExW6RT — nico na #AFazenda 17 (@feeddonico) October 28, 2025





O especial teve direção artística de Antonia Prado e Gian Carlo Bellotti, roteiro de Malu Vergueiro e Carlyle Junior, produção executiva de Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.

Com um misto de nostalgia, humor, música e emoção, o Criança Esperança 2025 reafirmou seu papel como um dos maiores movimentos de solidariedade do país — e mostrou que, mesmo após 40 anos, a esperança continua sendo o maior espetáculo da televisão brasileira.