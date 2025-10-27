Tony Bellotto vence o Jabuti de melhor romance literário
Mineiros também fizeram bonito na premiação; foram agraciados Ruy Castro, Nelson Cruz, Marilda Castanho, Daniela Arbex e o instituto AbraPalavra
O guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, foi o grande vencedor da 67ª edição do Prêmio Jabuti. Seu romance "Vento em setembro" (Companhia das Letras) conquistou o principal troféu da noite, superando nomes de peso como Alberto Mussa (“A extraordinária Zona Norte”, ed. Todavia), Chico Buarque (“Bambino a Roma”, ed. Companhia das Letras), Jeferson Tenório (“De onde eles vêm”, ed. Companhia das Letras) e Marcelino Freire (“Escalavra”, ed. Amarcord)
A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta segunda-feira (27/10), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A escolha da capital fluminense como sede se deve ao título de Capital Mundial do Livro, concedido neste ano pela Unesco.
Minas Gerais não fez feio nesta edição do prêmio. Quatro autores e um projeto de fomento à leitura do Estado saíram vencedores. O “mineiro mais carioca” de todos, Ruy Castro, levou o Jabuti de Crônica com "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim" (Companhia das Letras). Ele disputou com Ary Quintella ("Geografia do tempo", ed. Andrea Jakobsson Estúdio), Francisco Bosco ("Meia palavra basta", ed. Record), Fabrício Carpinejar ("Se eu soubesse: Para maiores de 40 anos", ed. Bertrand Brasil) e Carlos Heitor Cony, que concorreu postumamente com "Tempo e outros tempos" (Nova Fronteira).
O livro de Ruy Castro ainda foi eleito o Livro do Ano. “É aquela história: estou sem palavras”, brincou o escritor ao receber o prêmio. “Mas esse bichinho (referindo-se ao troféu em formato de jabuti) eu recebo em nome de todos os leitores que me acompanham há 35 anos como autor de livros. Eu costumo dizer que não sou escritor. Sou de fazer perguntas e tomar notas. Sou um biógrafo, faço reconstituições de pessoas e de épocas que nunca foram contadas ou que precisavam ser contadas de outra maneira”, completou.
Entre os demais premiados, o instituto AbraPalavra, de Belo Horizonte, venceu na categoria Fomento à Leitura, e o ilustrador Nelson Cruz, que já recebeu oito Jabutis, conquistou sua nona estatueta, dessa vez por "Bento vento tempo" (Companhia das Letrinhas). Curiosamente, ele concorria na semifinal com a esposa, Marilda Castanho, autora de "Entre tantos" (ed. Maralto).
Marilda também estava indicada em outra categoria: Infantil, com "Estações" (Editora Moderna), obra escrita em parceria com Daniel Munduruku. O livro saiu vencedor, e, como a ilustradora não pôde comparecer à cerimônia, Nelson subiu ao palco para receber o prêmio em nome dela.
A jornalista juiz-forana Daniela Arbex foi a vencedora em Biografia e Reportagem com "Longe do ninho" (ed. Intrínseca), que narra os últimos dias dos meninos mortos no incêndio do centro de treinamento do Flamengo, em 2019. Arbex já havia conquistado o Jabuti em 2016, com "Cova 312: a longa jornada de uma repórter para descobrir o destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do Brasil", e ficado em segundo lugar na mesma categoria em 2014, com "Holocausto brasileiro”.
Os vencedores de cada categoria recebem, além da estatueta, um prêmio de R$ 5 mil. Já o Livro do Ano garante ao autor R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres.
Confira a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti 2025:
Eixo: Literatura
Romance Literário
"A extraordinária Zona Norte", Alberto Mussa | Editora Todavia
"Bambino a Roma: ficção", Chico Buarque | Editora Companhia das Letras
"De onde eles vêm", Jeferson Tenório | Editora Companhia das Letras
"Escalavra", Marcelino Freire | Editora Amarcord
"Vento em setembro", Tony Bellotto | Editora Companhia das Letras
Romance de Entretenimento
"A casa da ópera de Manoel Luiz", Celso Taddei | Editora Mondru
"As fronteiras de Oline", Rafael Zoehler | Editora Patuá
"Boas meninas se afogam em silêncio", Andressa Tabaczinski | Editora Rocco
"O amor e sua fome", Lorena Portela | Editora Todavia
"Uma família feliz", Raphael Montes | Editora Companhia das Letras
Conto
"A bomba e outros contos de futebol", David Butter | Editora Mórula Editorial
"Breve inventário de pequenas solidões", Tiago Feijó | Editora Penalux
"Dores em salva", Elimário Cardozo | Editora Patuá
"Esboços naturais", Cavito | Editora Laranja Original
"Nós que nos amávamos tanto", Laís Araruna de Aquino | Editora Cachalote
Crônica
"Geografia do tempo", Ary Quintella | Editora Andrea Jakobsson Estúdio
"Meia palavra basta", Francisco Bosco | Editora Record
"O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim", Ruy Castro | Editora Companhia das Letras
"Se eu soubesse: para maiores de 40 anos", Carpinejar | Editora Bertrand Brasil
"Tempo e outros tempos", Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora Nova Fronteira
Histórias em Quadrinhos
"Mais uma história para o velho Smith", Orlandeli | Editora Gambatte
"Não sou Orlando", Helena Cunha | Editora Obra Independente
"Pigmento", Aline Zouvi | Editora Quadrinhos na Cia.
"Quando nasce a autoestima?", Jefferson Costa e Regiane Braz | Editora Orí
"Superpunk", Guilherme Petreca e Mirtes Santana | Editora Pipoca & Nanquim
Infantil
"Estações", Daniel Munduruku e Marilda Castanha | Editora Moderna
"Maior museu do mundo", Caio Zero | Editora Pulo do Gato
"O braço mágico", Fernando Zenshô e Roseana Murray | Editora Estrela Cultural
"Quem é esse?", Mariana Demuth e Sabrina Berardocco | Editora Piu
"Você dorme como um monstro?", Guilherme Karsten | Editora HarperKids
Juvenil
"Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia", Eliane Potiguara e Tainan Rocha| Editora do Brasil
"Marefasto", Juan Glavemburgo| Editoras Flyve, Voe/Algoz
"O Silêncio de Kazuki", André Kondo | Editora Telucazu Edições
"Quando minha mãe voou no 14-Bis", Cris Eich e Penélope Martins | Editora PeraBook
"Tia Ciata, a grande mãe do samba", Nei Lopes e Rui de Oliveira | Editora Nova Fronteira
Poesia
"Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3", Michel Thiollent | Editora Scortecci
"Livro de erros", Maria Lúcia Dal Farra | Editora Iluminuras
"O lado esquerdo", Manoel Ricardo de Lima | Editoras Mórula Editorial, Cultura e Barbárie
"Poesia reunida [1966-2009]", Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (organizadores) | Editora Martelo
"Respiro", Armando Freitas Filho | Editora Companhia das Letras
Eixo: Não Ficção
Artes
"Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo", Augusto Lins Soares (organizador) | Editora Cepe
"Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica", Celso Favaretto e Paula Braga | Editora Edusp
"Os últimos filhos da floresta", Ricardo Martins | Editora Nômades
"Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970", Heloísa Teixeira “em memória” | Editora Bazar do Tempo
"Thomaz Farkas, todomundo", Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa e Sergio Burgi (organizadores) | Editora Instituto Moreira Salles (IMS)
Biografia e Reportagem
"A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil", Delmo Moreira | Editora Todavia
"Longe do ninho", Daniela Arbex | Editora Intrínseca
"Memórias", Rubens Ricupero | Editora Unesp
"O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio", Jamil Chade | Editora Record
"O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos", Anna Virginia Balloussier | Editora Todavia
Economia Criativa
"Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo", Riq Lima | Editora Folhas de Relva Edições
"De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil", Aline Midlej e Edu Lyra | Editora Planeta do Brasil
"Ensaio sobre o cancelamento", Pedro Tourinho | Editora Planeta do Brasil
"Modativismo: quando a moda encontra a luta", Carol Barreto | Editora Paralela
"Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II", Corina Costa Ramos (organizadora) | Editora Obra Independente
Educação
"Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica", Debora Diniz | Editora Civilização Brasileira
"De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência", Larissa Santos | Editora Labrador
"História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910)", Diana Gonçalves Vidal e Wiara Rosa Alcântara | Editora Unesp
"Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira", Adilson José Moreira | Editora Contracorrente
"Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo", Cidinha da Silva | Editora Autêntica
Negócios
"A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil", Miguel Krigsner | Editora Portfolio-Penguin
"A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis?", Ricardo Ribeiro Alves | Editora Alta Books
"A trinca: jornada da liberdade", Caio Carneiro, Flávio Augusto e Joel Jota | Editora Buzz
"Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível", Rafael Solimeo | Editora Labrador
"Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda", Henrique Meirelles | Editora Planeta do Brasil
Saúde e Bem-Estar
"A arte de amar", Christian Dunker | Editora Record
"Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes", Monja Coen | Editora Planeta do Brasil
"Felicidade ordinária", Vera Iaconelli | Editora Zahar
"Medicina excessiva: suas causas e seus impactos", Guilherme Santiago Mendes | Editora Labrador
"O lugar do sofrimento na cultura contemporânea: reflexões sobre a medicalização da existência", Mariama Augusto Furtado | Editora Summus Editorial
"Ser feliz: é possível?: um diálogo entre ciência e espiritualidade", Gustavo Arns e Monja Coen | Editora Papirus 7 Mares
Eixo: Produção Editorial
Capa
"Acrobata" | Capista Kiko Farkas | Editora Companhia das Letras
"Alto e bom som: uma história da arte sonora brasileira" | Capista Gustavo Piqueira | Editora Edusp
"Bonito pra chover" | Capista Vitor Cesar Junior | Editora Pinacoteca do Ceará
"Em alguma parte alguma" | Capista Elaine Ramos | Editora Companhia das Letras
"Funil" | Capista Alexandre Gama | Editora Obra Independente
Ilustração
"As aventuras de Vitório" | Ilustradora Veridiana Scarpelli | Editora Companhia das Letrinhas
"Bento vento tempo" | Ilustrador Nelson Cruz | Editora Companhia das Letrinhas
"Cabeça de pedra" | Ilustradora Renata Bueno | Editora Elo Editora
"Submersos" | Ilustrador Vitor Bellicanta | Editora Caixote
"The Dhow" | Ilustrador Victor Sales | Editora Obra Independente
Projeto Gráfico
"[A construção]" | Responsável Elaine Ramos | Editora Ubu
"Abdias Nascimento e o museu de arte negra" | Responsável Estúdio Campo | Editora Instituto Inhotim
"Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda" | Responsável Museu Judaico de São Paulo | Editora Museu Judaico de São Paulo
"Anjos cruéis" | Responsáveis Christiano Menezes, Chico de Assis | Editora Darkside
"Palavra" | Responsáveis Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar | Editora Instituto Tomie Ohtake
Tradução
"A palavra e o fio: poemas escolhidos" | Tradutora Dirce Waltrick do Amarante | Editora Iluminuras
"As aventuras de Pinóquio" | Tradutora Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora Maralto
"Byron: poemas, cartas, diários & c." | Tradutor André Vallias | Editora Perspectiva
"O livro africano sem título: cosmologia dos Bantu - Kongo" | Tradutor Tiganá Santana | Editora Cobogó
"Odes: Horácio" | Tradutor Guilherme Gontijo Flores | Editora Autêntica
Eixo: Inovação
Escritor Estreante - Poesia
"Maracujá interrompida", Luis Osete | Editora Cepe
"Ninguém morreu naquele outono", Manoella Valadares | Editora Telaranha
"O sal e a sede", Guilherme Amorim | Editora Urutau
"Refinaria", Rodrigo Cabral | Editora Sophia
"Touros e lagartos", Luana Bruno | Editora Urutau
Escritor Estreante - Romance
"À sombra de Fausto", Nelson Ricardo Reis | Editora Quixote+ Do
"Diários da Caserna: dossiê Smart: a história que o exército quer riscar", Rubens Pierrotti Junior | Editora Labrador
"Flor do Mandacaru", Claudionor de Oliveira Junior | Editora Página Nova
"O labirinto do corpo", Daniel Carvalho Laier | Editora Sétimo Selo
"Sangue Neon", Marcelo Henrique Silva | Editora Faria e Silva
Fomento à Leitura
AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável Aline Cântia
Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável Thais Pessanha
Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável Jaqueline Fraga
Leia Mulheres | Responsável Juliana Leuenroth
Literatura Acessível - 10 anos | Responsável Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
"A maldição das flores" | Editoras Planeta do Brasil, Amazon Crossing
"A pediatra" | Editoras Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan
"Baviera tropical: a história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego" | Editoras Todavia, Diversion Books
"BRABA - antologia brasileira de quadrinhos" | Editoras Mino, Fanthagraphics Books
"O crime do bom nazista" | Editoras Todavia, Sellerio Editore Palermo
