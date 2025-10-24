Quem é Milton Hatoum, um dos maiores escritores vivos do Brasil

O lançamento do livro “Dança de enganos” coloca novamente os holofotes sobre Milton Hatoum, um dos autores mais importantes e premiados da literatura brasileira contemporânea. Nascido em Manaus, Amazonas, em 1952, Hatoum construiu uma obra marcada por dramas familiares intensos, pela força da memória e pelas paisagens amazônicas que servem de palco para suas narrativas.

Descendente de libaneses, o escritor explora com maestria as complexidades das relações humanas, muitas vezes entrelaçadas com as tensões sociais e políticas do Brasil. Sua estreia na literatura ocorreu em 1989 com “Relato de um Certo Oriente”, romance que lhe rendeu o Prêmio Jabuti, a principal premiação literária do país. Desde então, sua trajetória é uma sucessão de obras aclamadas.

O grande reconhecimento do público veio com “Dois Irmãos”, publicado em 2000. A saga dos gêmeos Yaqub e Omar, que narra um conflito familiar devastador em Manaus, tornou-se um fenômeno editorial e foi adaptada para uma minissérie de grande sucesso na televisão. Outros títulos como “Cinzas do Norte”, também vencedor do Jabuti, consolidaram seu prestígio.

Em agosto de 2025, Hatoum foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, para suceder o jornalista Cícero Sandroni na cadeira de número 6. Ele também era cotado para o prêmio Nobel de Literatura, que acabou ficando com o húngaro László Krasznahorkai, autor de “Sátántangó”. As bolsas de aposta também apontavam que Hatoum tinha as mesmas chances que a chilena Isabel Allende, a japonesa Yoko Tawada, o sul-coreano Ko Un e a dinamarquesa Helle Helle ao prêmio.

A escrita de Hatoum é conhecida pelo lirismo e pela precisão. Ele utiliza narrativas fragmentadas e múltiplas vozes para construir tramas que revisitam o passado e suas consequências no presente. Seus livros já foram traduzidos para mais de 15 idiomas, confirmando seu alcance internacional.

Como começar a ler a obra de Milton Hatoum

Para quem deseja mergulhar no universo do autor, mas não sabe por onde começar, a diversidade de sua obra oferece diferentes portas de entrada.

A seguir, confira um guia rápido para escolher sua primeira leitura:

Para uma imersão imediata: comece por “Dois Irmãos”. É sua obra mais famosa e acessível. A trama envolvente sobre a rivalidade entre dois irmãos gêmeos captura o leitor do início ao fim e apresenta os principais temas do autor.

Para entender a origem do estilo: escolha “Relato de um Certo Oriente”. Seu livro de estreia já revela a estrutura narrativa não linear e a prosa poética que se tornariam suas marcas registradas. É uma leitura que exige mais atenção, mas é extremamente recompensadora.

Para quem gosta de contexto histórico: a trilogia “O Lugar Mais Sombrio”, composta por “A noite da espera”, “Pontos de fuga” e o recém-lançado “Dança de enganos”, é a pedida certa. A obra acompanha a jornada de um jovem durante os anos da ditadura militar no Brasil, mesclando ficção e memória.

