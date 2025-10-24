7 livros essenciais para entender a ditadura militar no Brasil

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O lançamento de "Dança de enganos", novo livro de Milton Hatoum, reacendeu o interesse por obras que abordam a ditadura militar no Brasil. A obra conclui uma aguardada trilogia sobre um dos períodos mais sombrios da história do país e convida leitores a buscarem novas perspectivas sobre o tema, tanto na ficção quanto na não-ficção.

Compreender os 21 anos de regime militar exige ir além dos livros de história. A literatura oferece um caminho para explorar o impacto humano, as tensões sociais e as diferentes facetas da repressão e da resistência. Essas narrativas ajudam a dar dimensão às estatísticas e aos eventos políticos.

Para quem deseja se aprofundar no assunto, uma série de títulos é fundamental para entender as complexidades da época. Eles oferecem desde relatos factuais e investigações jornalísticas até narrativas ficcionais que exploram a subjetividade e o trauma deixado pelo autoritarismo.

Trecho

Em 4 de junho de 1977, a repressão do regime militar mirou o 3º Encontro Nacional dos Estudantes, em Belo Horizonte. Foram presos 850 participantes do evento Arquivo EM

Quando disse a Leo que a distância esfria a amizade, o amor, tudo, ele perguntou: “Depois de tantos anos longe do teu filho, você ainda sente o mesmo amor por ele? O amor de quando ele era criança e vivia contigo?”. Leonardo se assustou com meu grito de cala a boca; mas o berro indignado não era dirigido a mim mesma? Martim estava cada vez mais longe... Por que deixei isso acontecer? Queria mesmo me separar do meu filho? Às vezes botava culpa no Dácio e no Leonardo com veemência. Por que eu agia assim? Talvez a gente acuse os outros para sentir menos remorso dos nossos próprios atos.

'Dança de enganos'

De Milton Hatoum

Companhia das Letras

256 páginas

R$ 79,90

Livros para entender a ditadura militar

"Brasil: Nunca Mais" (vários autores)

Coordenado por Dom Paulo Evaristo Arns e pelo pastor presbiteriano Jaime Wright, o livro é um marco. A obra é um resumo do projeto de mesmo nome, que investigou secretamente os processos do Superior Tribunal Militar. O resultado é um retrato detalhado e assustador da prática de tortura como política de Estado durante o regime. "O que é isso, companheiro?" (Fernando Gabeira)

Neste relato autobiográfico, o jornalista e ex-deputado federal narra sua experiência como militante de grupos de luta armada. O livro descreve o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969, oferecendo uma visão interna das motivações e dos dilemas de quem optou pela via revolucionária para combater a ditadura. "K." (Bernardo Kucinski)

Misturando ficção e realidade, a obra conta a história de um pai em busca de sua filha, uma professora universitária desaparecida após ser presa por agentes do regime. O livro expõe de forma sensível a angústia das famílias de desaparecidos políticos e a burocracia perversa criada para ocultar os crimes da ditadura. "A Ditadura Envergonhada" (Elio Gaspari)

Primeiro de uma série de cinco volumes, o livro do jornalista Elio Gaspari é uma investigação profunda sobre os bastidores do golpe de 1964 e os primeiros anos do regime. Com base em documentos e entrevistas, a obra revela as conspirações, as disputas de poder e a construção do aparato repressivo. "Batismo de Sangue" (Frei Betto)

O livro relata a participação de frades dominicanos na luta contra a ditadura, seu apoio a grupos de esquerda e a prisão e tortura que sofreram. A narrativa pessoal de Frei Betto mostra o papel de setores da Igreja Católica na resistência ao autoritarismo e o alto preço pago por essa escolha. "Não verás país nenhum" (Ignácio de Loyola Brandão)

Publicado em 1981, o romance distópico se passa em um futuro sombrio de São Paulo, mas dialoga diretamente com o legado autoritário da ditadura. A história aborda temas como a degradação ambiental, o controle estatal e a perda de liberdade, sendo uma poderosa alegoria sobre os rumos do Brasil pós-regime. "Os carbonários" (Alfredo Sirkis)

Vencedor do prêmio Jabuti em 1981, o livro de memórias narra a trajetória do autor na luta armada. Sirkis detalha sua participação em sequestros e assaltos a bancos, a vida na clandestinidade e as complexas relações dentro das organizações de esquerda, oferecendo um olhar crítico sobre aquele período.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.