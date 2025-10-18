Biografia de Zuzu Angel traz revelações sobre seu assassinato

“Quem é essa mulher, que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar.” Os versos de “Angélica”, de Chico Buarque, inspiram o título da mais nova biografia de Zuzu Angel, a estilista que denunciou a tortura e a morte de seu filho Stuart Angel pela ditadura militar.

Escrito pela jornalista Virginia Siqueira Starling, “Quem é esta mulher?” traz extensa documentação sobre a morte de Zuzu, vítima de um acidente de carro, em 14 de abril de 1976. Voz poderosa dentro e fora do Brasil para denunciar os crimes da ditadura, a estilista foi silenciada pelo regime. O livro mostra como a ordem para esse assassinato partiu da alta cúpula militar.

A obra, que chega às livrarias em novembro, pela editora Todavia, inclui depoimentos de testemunhas no inquérito policial do acidente da Zuzu Angel e os novos pareceres técnicos encomendados pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos sobre o episódio.

O livro de Starling também acessou telegramas trocados pelo governo do Brasil com o Departamento de Estado americano e o memorando da CIA, localizado pelo historiador Matias Spektor, que revelou a autorização de Ernesto Geisel ao Centro de Inteligência do Exército (CIE) para executar os inimigos do regime.

A biografia traz detalhes dos dois assassinatos, de Zuzu e Stuart Angel, e revela as diferentes facetas da vida da estilista, desde sua arte, sua vida em família até seu ativismo.