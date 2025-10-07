Novo livro de Milton Hatoum é ambientado em Ouro Preto

Chega às livrarias na próxima semana “Dança de enganos”, o novo livro de Milton Hatoum. Volume final da trilogia “O lugar mais sombrio”, “Dança de enganos” é a primeira publicação do autor amazonense depois de sua eleição para a Academia Brasileira de Letras (ABL). “É um romance ambientado em Ouro Preto”, contou o escritor em suas redes sociais. Ele vai lançar o livro na última semana do mês em Belo Horizonte.



Cotado em lista do site da casa de apostas do Reino Unido NicerOdds como um dos nomes que podem ganhar o Nobel de Literatura, a ser conhecido nesta quinta-feira (9/10), Milton Hatoum revelou sua torcida pela mineira Adélia Prado. “Nenhum prêmio valida uma obra literária, mas torço para que Adélia Prado seja premiada”, afirmou, em sua conta no Instagram, o mais novo “imortal” da ABL. Ele ocupa, desde agosto último, a cadeira de número 6, anteriormente do jornalista Cícero Sandroni.

Com 256 páginas, “Dança de enganos” tem na epígrafe frases de Joseph Conrad (“Coração das trevas”) e Guimarães Rosa (“Grande sertão: veredas”). A sentença de Rosa, “Toda mãe se desorbita”, antecede a narrativa, centrada desta vez em Lina, mãe do jovem Martim, protagonista dos dois livros anteriores da trilogia, “A noite da espera” (2017) e “Pontos de fuga” (2019). “A partir de anotações, cartas e bilhetes, e como se estivesse destinado a um eterno exílio, acompanhamos seus dias, sempre assombrados pela incógnita do desaparecimento da mãe, Lina, que neste terceiro volume da série tomará a frente da narrativa, trazendo à tona segredos e uma nova perspectiva à história”, informa o autor de “Dois irmãos”, na apresentação do novo livro.



O escritor contou ao Estado de Minas que releu romances e poemas de vários escritores mineiros durante a escrita de “Dança dos enganos” e incluiu versos de Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade. “Há também minhas lembranças de mochileiro da década de 1970, quando eu ia aos famosos festivais de Inverno de Ouro Preto”, conta. Ao final do livro, Hatoum incluiu agradecimentos a pesquisadores e outros mineiros de Ouro Preto que o ajudaram ao enviar teses e compartilhar artigos publicados em jornais e imagens da cidade.



Com tintas autobiográficas, a trilogia “O lugar mais sombrio” acompanha a formação sentimental, cultural e política do jovem Martim durante a ditadura militar brasileira. Hatoum conversará com os leitores de Belo Horizonte sobre o novo livro e sobre sua obra em edição especial do projeto “Letra em Cena” no próximo dia 29, na sala multimeios do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A entrada é franca, sujeita à lotação do espaço, e os ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.

No dia 30, no cinema do espaço cultural do Minas, Hatoum apresenta sessão do longa-metragem “Retrato de um certo Oriente”, adaptação audiovisual dirigida pelo cineasta pernambucano Marcelo Gomes para o primeiro romance do escritor, “Relato de um certo Oriente” (1989, Prêmio Jabuti de melhor romance). O Centro Cultural Unimed-BH fica no Minas Tênis Clube (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes, Belo Horizonte).

