Francisco Alvim: a paisagem política, pictórica e amorosa do poeta

Augusto Massi

especial para o EM

É difícil falar sobre Francisco Alvim. Conversar com o próprio é mais fácil. Chico existe muito além da poesia. Embora more longe sinto-o sempre por perto. Figura machadiana: conselheiro Alvim. Humor alusivo de nuvem. Cisco no olho. Olho que cisca. Por fora: superfície de lagoa. Lambaris vermelhos. Por dentro: mineral de terras raras. Gaivota meditativa.

Como tantos da minha geração, percorri infinitos sebos a procura dos primeiros livrinhos marginais. Penso em Cacaso, Vilma Areas e Flora Sussekind que, por vezes, distribuíam a muamba. Após tanta procura, decidi editar as “Poesias reunidas [1968-1988]” na coleção Claro Enigma, pela Livraria e Editora Duas Cidades. Na época, consegui arrancar uma orelha histórica do Roberto Schwarz. Foi ele quem disse pela primeira vez: “Francisco Alvim é um grande poeta”.

Em 2004, voltei a cena do crime. “Poemas [1968-2000]” saiu pela coleção Ás de Colete, parceria de Cosac Naify com a 7Letras. Eu e Carlito Azevedo notamos que havia uma nova geração de poetas que já não encontrava os livrinhos e nem o livrão. De tempos em tempos, regressamos aos poemas de Chico Alvim. Hoje ele representa um horizonte literário.

Em 2015, a coleção Luna Parque, dirigida por Marília Garcia e Leonardo Gandolfi, publicou “Vinte e cinco poemas”, de Chico e Mariano Marovatto. Recentemente, pelas mãos de Silvia Nastari e Bruno Zeni, a Quelônio relançou “80 anos”, antologia organizada por Heitor Ferraz para celebrar a comovente participação do poeta no Festival Poesia no Centro, realizado em maio de 2025, em São Paulo. Elenco tais edições pois elas revelam a respiração lírica e a postura ética do poeta que sempre alternou projetos artesanais com as edições mais tradicionais. Os livrinhos convivem dentro de um livrão. Dia sim, dia não, passatempo, festa, lago, montanha. Tudo é poema. Reunião.

Chico tem aquela cabeça mineira (meio Araxá, meio Itabira), andar montanhoso de carioca (meio corcovado, meio frenesi), ouvidos diplomáticos (um escuta pra dentro, outro escuta pra fora), o olhar que flana no ar azul do planalto. Penso que essa experiência tripartida em voo solo nacional, enriquecida por temporadas em Paris, Barcelona, Roterdã, dotou a poesia de Chico de uma paisagem política, pictórica, amorosa. Bopp de lagoa. Baudelaire de Brasília.

Os poemas de Chico se parecem com corredores. As portas batem com violência. Versos diminutos são janelas basculantes. A gente tem vontade de circular. Tantos Chicos. Alvim nenhum. Voto no Alvim. Pra ele não entrar na Academia.

AUGUSTO MASSI é professor universitário, poeta e editor