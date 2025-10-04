Leia os poemas de Francisco Alvim

Aniversários

Os dias brilham

A fala do oráculo

adunca e avara

escava a pedra

escava

O mundo mudo

O sino que não soa

ecoa

os três futuros,

do passado

do presente

do futuro

O paredão cego da serra

escura

escuta, enxerga

‘‘o coador da poesia

é o tempo’’

Leia: Francisco Alvim se aproxima dos 90 anos como voz singular da poesia

*

A pedra

Árvores me atropelam

folhas e galhos dentro de mim

vazio de tudo o que sou

verifico que os vegetais, como as pedras,

apodrecem

*

Autoridade

Onde a lei não cria obstáculos

coloco labirintos

*

Leia: Francisco Alvim: ‘O coador da poesia é o tempo’

Paixão

Se tivesse um remedinho contra

eu tomava

*

Morte

Lembra daqueles músicos

na ponte

entre a igreja e a ilha?

Hoje voltei à mesma ponte

numa futura lembrança de mim

*

Elefante

O ar de tua carne, ar escuro

anoitece pedra e vento.

Corre o enorme dentro do teu corpo

o ar externo de céus atropelados. O firmamento,

incêndio de pilastras, não está fora — rui por dentro.

Reverbera no escudo o brilho baço

do túrgido aríete

com que distância e tempo enfureces.

Teu pisar macio, dançarino,

enobrece os ventres frios,

femininos.

A tua volta tudo canta.

Tudo desconhece.

Leia: Para Francisco Alvim, livro de Maria Lúcia Alvim foi uma revelação

*

Disseram na Câmara

Quem não estiver seriamente preocupado

e perplexo

não está bem informado

*

Moça de bicicleta

O céu que é mais um mar sobre a cidade

os pés descolando-se do chão

mergulho de um corpo em cores que são ventos

relva relva verde verde

pneus rilhando o saibro úmido

amarelas margaridas brancas

sons que lavam o ar

(O corpo: um sino ouvindo e repetindo a paisagem)

*

Leia: As muitas vozes sobre Francisco Alvim, o poeta que ensinou a ouvir

Arrependimento

Nenhum

Acho que cumpri

com meu dever

*

Daqui a pouco

eu morro

e você

nem me aproveitou

Leia: Francisco Alvim: a paisagem política, pictórica e amorosa do poeta

*

Poemas selecionados pelo autor





Revolução

Antes da revolução eu era professor

com ela veio a demissão da Universidade

passei a cobrar posições, de mim e dos outros

(meus pais eram marxistas)

Melhorei nisso –

hoje já não me maltrato

nem a ninguém

Pato sonso

Levei a tal da mordida

que se não mata

aleija

Disseram: um pato manco

Só que não sabiam:

das duas patas

Salva de silvos

Este cascavel

dobrei-o contrito

Genuflexo

Carrego-o comigo

em meu bolso-

enrodilhado

Naquele em que jamais

meto a mão







Convidou?

Melhor convidar

pra depois não dizerem

que não convidou

Decurso

os riscos não são tantos

em relação ao conteúdo

destaca a cooperação

o ingresso

a sucessão

o que é correto

porém

a lógica que ele usa

é a do ideólogo

a conduta

que nos causou tantos transtornos

tinha em verdade

um fundamento racional muito frágil

violou o princípio

o prêmio

é não ser punido

*

Daiane

Levanta essa cabeça

Daiane!

Pra andar

assim murcha

não dá