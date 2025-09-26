Novo suplemento literário começa com Silviano Santiago e Lilia Schwarcz

“A história não dá razão a quem quer que seja. Eu não acredito nisso de que a história vai vir e fazer justiça. A história é sempre contada por alguém que tem um interesse particular nela. Eu, por exemplo, tinha um interesse particular na história, que era como uma colônia brasileira do século 17 encarava e lidava com uma invasão estrangeira.” As frases são do historiador pernambucano Evaldo Cabral de Mello na entrevista que abre o número zero de O Mantiqueira, suplemento quadrimestral do Carde Museu, localizado em Campos do Jordão e com acervo direcionado a arte, design e carros.



Ensaio inédito de Silviano Santiago com uma releitura de Machado de Assis à luz da inteligência artificial, crônicas de Wagner Rosa e Leonardo Piana, perfil da artista e pesquisadora Glicéria Tupinambá... São muitas as atrações da publicação concebida em parceria com o Projeto República da UFMG, coordenado por Heloísa Starling, e que marca a volta de Schneider Carpeggiani à edição de suplementos (ele foi o responsável pelo Suplemento Pernambuco até 2023). As interpretações de Lilia Schwarcz (“Lendo imagens”) para duas telas de Heitor dos Prazeres (1898-1966) que integram o acervo do Carde também chamam atenção no número que traz uma obra de Djanira (“Paisagem do Sítio de Paraty”) reproduzida na capa da edição com distribuição gratuita em livrarias, como a Quixote e Jenipapo, e versão digital disponível na Amazon.



“As imagens são muito coloridas, passando uma sensação de relaxamento e de coletividade. Sim, pois no trabalho de Heitor dos Prazeres, as pessoas negras são sempre tomadas em situações coletivas. Essas são atividades feitas pela comunidade, que se diverte muito com elas. São seu cotidiano e parte relevante de sua identidade de grupo”, afirma Lilia, colunista do suplemento, a respeito das telas “Frevo, arcos da Lapa” e “Samba, arcos da Lapa”. Impresso e publicado pelo Grupo Autêntica, O Mantiqueira terá periodicidade quadrimestral. “O número 1 vai ser vendido e será lançado em fevereiro (depois do carnaval) e distribuído pela Autêntica em todo o Brasil por livrarias e bancas de revista”, informa Carpeggiani. Leia, a seguir, um depoimento do editor sobre o suplemento.

As interpretações de Lilia Schwarcz para duas telas de Heitor dos Prazeres (1898-1966) EM/D.A/Press

“Para entender como lidar com as demandas de nossa época”

“Talvez a característica mais marcante da época atual é que não dá mais para negar o quanto a História (e tenho de usar maiúsculas nesse caso) manda recado. O quanto a História parece que, agora, está nos sacolejando para que escutemos suas lições. Parece ser sobre isso essa turbulenta década de 20: sobre finalmente escutar os recados da História. O século 20 acabou de forma amarga e não foi embora completamente. Está nos assombrando sem parar. Acredito que fazer jornalismo hoje é estar atento a essa escuta. Por isso chegamos ao slogan de ‘histórias para o século 21’ para o suplemento O Mantiqueira’. Ao fazer uma edição de histórias, tentamos entender como lidar com as demandas dessa época.”

Schneider Carpeggiani, editor de O Mantiqueira