Maurício de Araújo Lima lança romance 'O santo lago e a ilha de enganos'
Autor estreia na ficção com fábula tropical onde animais revelam um Brasil entre política, misticismo e inteligência animal
O poeta, compositor e cantor Maurício de Araújo Lima estreia como romancista com “O santo lago e a ilha de enganos”. A obra será lançada na terça-feira (30/9), às 18h, no P7, na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte.
No livro, animais assumem a voz para revelar um Brasil em que política, mística popular e inteligência animal se entrelaçam. “Há mais verdade nos olhos de um cão do que no discurso de certos homens”, escreve o autor, que define o trabalho como uma fábula tropical para o tempo presente.
Habitado por urubus visionários, capivaras meditativas e jacarés discretamente perigosos, o lago sagrado em torno do qual a narrativa se desenrola torna-se palco de um épico híbrido: parte crônica política, parte profecia alucinada.
Maurício de Araújo Lima tem mais de três décadas de atuação na pesquisa de jogos tradicionais e educação lúdica. É coautor de “O Jogo da Onça e outras brincadeiras indígenas” e vocalista da banda Mágico de Nós.