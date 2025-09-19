Leia poemas do novo livro de Alberto Martins

Dois poemas de Boris P.

“telepatia”

— e quando uma pele nova brotar

ao redor do focinho e um tufo de pelos

anunciar a troca de estação

você poderá me escrever longos poemas, Marina

vou carregá-los numa sacola na altura

do ombro esquerdo

com a mesma obstinação com que Kliébnikov

carregava seus cálculos matemáticos

nas trincheiras

seus poemas vão perfurar meu anoraque

e pelas ruas vão dizer

lá vai o doido do Pasternak

“acampado na varanda”

I

desconcertada e discretamente feliz

— assim eu te imagino, Marina

pelas ruas de Saint-Gilles.

Você que um dia me disse:

Eu não adoro o mar. Não consigo.

Tanto espaço e não se pode caminhar.

Na contramão das suas palavras

é sempre numa cidade à beira-mar

que te adivinho. Hoje, por exemplo:

debaixo de um céu sem brisa

você caminha pela rua da praia

empurrando uma bicicleta enferrujada —

rodas bambas no chão de pedra

enquanto sonha o próximo poema.

II

apesar da primavera,

o dia amanheceu feio e encoberto.

Para me vingar, recito Arquíloco:

Ninguém sabe a cor dos dias que Zeus traz.

Lembro que uma vez você escreveu:

O mar se parece demais com o amor.

Eu não amo o amor. (Esperar e esperar

isso é tudo que ele provoca em mim.)

Amo a amizade, a montanha.

*

“Aqui em Moscou”

não há mares nem montanhas.

Só me resta sair de casa

varar os subúrbios, mirar morros

invisíveis e lá de cima me atirar

nos grandes blocos de gelo

que passam na correnteza —

vai que um pedacinho de iceberg

me leva até a Europa

e te alcança onde você estiver:

aflita na fila do mercado

ou debruçada na varanda sobre um livro

chorando arrependida

das labutas da maternidade.

Seja como for

agarre essa pedra de gelo

e ouça o que ela diz —

em algum momento, Marina

você vai ter fome. Se a cozinha

estiver deserta, se não encontrar

nem um cogumelo na despensa

vá até o boteco da esquina —

cante, dance, implore.

Você merece refeições fartas.

Não seja mesquinha.

*

Dois poemas de Marina T.

“as sílabas e os nomes”

Marina recorda

As sílabas — belas maçãs vermelhas —

mordo feito criança feroz.

E viva a marca dos dentes na pele.

O sabor mora na língua, mora

nos lábios, mora na maçã mordida

que esplende na minha mão.

Quando criança me chamavam Mússia.

Porém tão logo saíam da boca

as sílabas despencavam no chão.

Eu não chorava. Já eram minhas

a boneca de porcelana e a estátua

de Púchkin na avenida Tverskáia.

Por que precisaria de um nome?

Ele vivia trancado no quarto —

pelicano empalhado.

Bastou um verão, Boris

para Marina ganhar asas.





*

“três cartas quase secas”

1

Em poucas palavras:

não imagino a vida a seu lado.

Não suporto a repetição infinita

do pano de chão, da peça

de roupa, da louça na pia

e a tortura contínua das refeições.

Não nasci para o cotidiano.

Nasci para o transe.

Minha casa é uma estação de trem.

É o que digo aos amigos:

não contem demais com o meu amor.

Por isso, Boris, te concedo mais tempo:

para que você decida como prefere morrer.

Última coisa: não quero que te enterrem.

Quero que te queimem.

2

Peço desculpas, Boris

pela secura da última carta

mas tenho meu código de honra.

Não posso dourar palavras

como se douram cebolas.

As duas fazem chorar

mas terminam aí as coincidências.

Na cozinha, minha única destreza

é descascar, pelar, cortar, picar.

Ponho os legumes na panela

e esqueço de apagar o fogo.

No fundo, só posso dar de comer

à minha própria fome e

ela não se sacia com comida.

3

De agora em diante

vou te escrever menos e fumar

um pouco mais. Não sei por quê

mas o papel é uma égua —

fica bêbada com a tinta da caneta

e sorve sem trégua essa mistura

de sangue e noz de galha.

Dá para ouvir os ecos

no longo pescoço equino

de cílios verde-prata e crina

que me faz chorar.

Pescoço, cílios, crina.

São esses os meus companheiros.

Por isso não estranhe, Boris

se um dia você der comigo

debaixo da sua janela

montada numa égua albino.

Ela vara a madrugada, mergulha

o focinho na água dos charcos

e fecha o meu corpo

com um discreto xale de neblina.

SOBRE O LIVRO

Alberto Martins

“Foi Boris Schnaiderman quem me falou pela primeira vez da ‘correspondência amorosa’ entre Marina Tsvetáieva, Boris Pasternak e Rainer Maria Rilke. Mencionou o livro quando já estava de saída, na porta da editora onde trabalho em São Paulo. Na hora fui reticente quanto ao adjetivo “amoroso”, seria isso mesmo? Mas quando o livro me caiu nas mãos, fiquei assombrado. As cartas, que atingem o ápice no verão de 1926, passam rapidamente de conversas em torno da poesia para declarações de amor apaixonadas. Boris está em Moscou, Rilke na Suíça e Marina no exílio, numa cidadezinha na costa da França. Penso que, além da poesia, a impossibilidade de se encontrarem também turbinou a intensidade das paixões. O fato é que foi uma leitura inesperada para mim. Foi como entrar num rio de altíssima voltagem e logo me vi escrevendo através dessas vozes. Quero dizer: não tenho nenhuma pretensão de reproduzir as vozes verdadeiras (ou o que seja isso) de Tsvetáieva, Rilke ou Pasternak. São todas figuras inventadas – e uma nota de abertura deixa isso bem claro –, mas a intensidade do que eles dizem e vivem na sua correspondência abriu uma porta, um canal, para mim. Boris e Marina foi escrito a partir daí.”

SOBRE O AUTOR

Alberto Martins nasceu em Santos (SP) em 1958. É autor dos livros de poemas “Cais” (2002), “Em trânsito” (2010) e Boris e Marina (2025) e das ficções “A história dos ossos” (2005), “Lívia e o cemitério africano” (2013) e “Violeta” (2023). No recém-lançado “Boris e Marina”, ele cria poemas a partir de cartas reais trocadas no verão de 1926 por três grandes poetas do século 20: Boris Pasternak, Marina Tsvetáieva e Rainer Maria Rilke, cada um em um país (Pasternak na Rússia, Tsvetáieva na França e Rilke na Suíça).

“BORIS E MARINA”

De Alberto Martins

Companhia das Letras

152 páginas

R$ 89,90



