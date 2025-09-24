Ex-namorada de Angela Ro Ro acusa companheira da cantora de 'negligência'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ex-namorada e amiga de Angela Ro Ro, a produtora musical Veronica Menezes, denuncia que a cantora sofreu abandono no fim da vida. Ela acusa a última companheira da artista, uma fisioterapeuta cuja identidade é mantida em sigilo, de "negligência grave" e de ter sentido "vergonha" da lendária artista.

Angela morreu no dia 8 de setembro, aos 75 anos, após mais de dois meses internada por causa de uma crise renal e uma infecção pulmonar grave.

De acordo com reportagem da revista Veja, a última companheira da cantora está buscando o reconhecimento judicial da união estável para ter acesso à herança. "O pedido para comprovar a união estável foi feito no mesmo dia do enterro. Isso mostra qual era a prioridade" diz Verônica em entrevista ao Estado de Minas.

Ela também relata que, durante o último adeus, as duas se encontraram, e a fisioterapia pediu perdão e pediu um abraço. "Ela disse que Angela me amava muito", conta.

A busca pelo reconhecimento da união estável foi confirmada pelo advogado pessoal de Angela, Carlos Eduardo Campista, à reportagem da Veja. Ele informou que faria o pedido em nome da companheira discreta.

Segundo o advogado, o reconhecimento legal é crucial, pois Angela não deixou herdeiros diretos (não tinha filhos, e seus pais já faleceram). Sem a união estável, a herança estará em vacância. Ou seja, os bens de Angela Ro Ro – que incluem um apartamento em Copacabana e um terreno no interior do Rio – seriam destinados aos cofres do Estado.

Abandono e negligência

Verônica, que manteve um relacionamento com a cantora e permaneceu próxima a ela, detalhou uma série de eventos que, segundo ela, demonstram a negligência da companheira nos últimos anos de vida de Ro Ro. A artista passou mal em casa e ficou desamparada por dias, mesmo tendo um relacionamento amoroso com a companheira, descreve.

"Angela caiu e ficou no chão por três dias. A [companheira] foi acionada e, mesmo assim, não prestou assistência", diz Verônica. A ex-namorada ressalta que o socorro e a internação só vieram com a intervenção de um porteiro do prédio e amigo da cantora, que agiu ao ver a gravidade da situação.

De acordo com Veronica, Angela havia contado que o relacionamento com a fisioterapeuta havia terminado, mas que ela continuava os atendimentos com a cantora. "Se a pessoa está ali, mesmo que como fisioterapeuta, por que ela não ajuda a Angela a colocar uma pessoa para cozinhar?”, declara.

Para Veronica, a negligência teria contribuído diretamente para o agravamento do estado de saúde da cantora. Ela ressalta que, após o longo período no chão, Angela Ro Ro contraiu uma infecção pulmonar. “Ela nunca definharia, nunca se entregaria, ficou quase três meses lutando [no hospital]; não era o momento dela, foi abandonada, abandonada viva”, diz.

A ex-namorada enfatiza que uma pessoa de mais de 70 anos necessitava de acompanhamento geriátrico contínuo e que esse cuidado faltou por parte da companheira, que é uma profissional de saúde.

Vergonha

Veronica destaca que Ângela se queixava do comportamento da companheira, que não tornava o relacionamento público por causa do preconceito. "’Ela tinha vergonha de mim’. A Angela falava isso, e a gente sabe que isso estava ligado à religião e à família dela."

Em publicação nas redes sociais, Ângela Ro Ro disse que companheira sentia vergonha dela Redes sociais

Ro Ro já tinha falado publicamente sobre o fato de a atual companheira ter vergonha da relação. “Fiquei com uma pessoa estes últimos três anos e meio que dizia ter vergonha de mim. Triste! Só me resta um adeus e seguir sendo feliz”, publicou nas redes sociais em janeiro de 2025.

No entanto, no Dia dos Namorados, em 12 junho, ela se declarou para a namorada. “Tenho uma namorada amada há quatro anos. Ela não gosta de aparecer, eu respeito! Estuda, trabalha, mas sempre tem tempo para cuidar de mim. Amo você total”, disse em uma postagem.

Em novembro de 2024, ela contou ao público sobre a relação, tecendo elogios à parceira. "Ela é novinha, mas é boa. É cheia de diploma, é minha fisioterapeuta. Cuidou dos meus braços — o esquerdo, principalmente — para que pudesse estar tocando para vocês hoje. Ela é linha dura, uma pessoa tímida, pacata e gosta de discrição", disse.

Ro Ro falou pela primeira vez sobre o relacionamento com a fisioterapeuta em novembro de 2021.

A reportagem entrou em contato com o advogado que representa a companheira de Angela. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço continua em aberto para quaisquer manifestações.

Amor e saudade

Visivelmente abalada com a perda, Veronica diz que nutre um amor profundo por Angela, descrevendo-a como uma pessoa de personalidade inigualável, caracterizando-a como "muito verdadeira, muito honesta, muito humana e totalmente genial". Segundo a ex-namorada, a artista se protegia do mundo exterior e das expectativas, sendo "muito envolvida numa solitude só dela, na qual ela se sentia confortável".

Ângela e Veronica Acervo pessoal

Elas chegaram a viver juntas por um período. O rompimento, de acordo com a ex-namorada, foi doloroso, mas motivado pelo desejo de "preservar a essência da cantora".

"Nós vivemos uma eternidade dentro do tempo que nos foi permitido”, ressalta Verônica, explicando que deixou Angela "para ela não ser outra pessoa além do que ela era”, porque elas já tinham “completado tudo". "Foi intenso, foi eterno, foi real."

Durante o relacionamento, Angela também fez diversas declarações para Veronica, enquanto elas estavam juntas. "É o maior amor da minha vida. Não consigo comparar as experiências que tive em uma vida inteira, mas, latentemente, é a coisa mais forte que senti na minha vida e a mulher mais companheira", afirmou em 2020.

Angela Ro Ro morreu nesta segunda (8/9), aos 75 anos. A cantora e compositora, que foi pioneira ao se declarar publicamente lésbica, nos anos 1970, estava internada na UTI desde julho passado, devido a uma infecção pulmonar. Debora Setenta/Reprodução Maria Bethânia homenageou a amiga neste sábado (6/9), durante a turnê em comemoração aos 60 anos de carreira, no Rio de Janeiro. Bethânia cantou "Mares da Espanha" e "Gotas de sangue", de Angela Ro Ro, e escreveu no Instagram: "Uma linda homenagem à nossa grande compositora". Thereza Eugenia/Reprodução Após cantar em bares noturnos e passar três anos em Londres como garçonete e faxineira, Angela Ro Ro lançou o primeiro álbum, "Angela Ro Ro", em 1979. O disco se destacou por faixas como "Amor, meu grande amor" e "Tola foi você". Reprodução Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, a cantora ganhou o apelido "Ro Ro" ainda na infância, por causa da voz rouca Frederico Mendes/Reprodução Ro Ro iniciou os estudos de piano clássico com apenas 5 anos. "Minha influência maior foram os rhythm e blues e os boogies", declarou em entrevista. Rafael Halpern/Reprodução Em 2024, Angela Ro Ro voltou aos palcos com o show "Pilotando o piano", em que se apresentava sozinha e tocava o instrumento. No Manouche, no Rio de Janeiro, ela tocou suas músicas de maior sucesso e falou sobre a política, a saúde - que já estava debilitada - e o namoro que assumiu na época com uma fisioterapeuta Victor Chapetta/Reprodução Voltar Próximo

Para Verônica, a cantora era indomável, uma "fera que ela domou" e que preenchia todos os espaços. A ex-namorada aponta que a verdadeira Angela Ro Ro, aquela que ela conheceu, continua viva na arte e na história.

"Não dá para falar quem é a Angela, assim como não dá para falar o que é o fundo do mar. É uma magnitude, uma imensidão", afirma. Veronica também a via como uma figura de transformação social. "Ela sempre foi aquela que optou a dar a cara tapa, apanhar por todo mundo para lutar contra o preconceito e as injustiças”, defende.

