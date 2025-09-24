Antonio Fagundes sobre Regina Duarte: ‘Equivocada, mas respeito’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Antonio Fagundes surpreendeu ao afirmar que não guarda raiva de Regina Duarte, sua colega de longa data em novelas como “Por Amor” e “Vale Tudo”. Em entrevista à rádio Renascença, durante o quadro “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, o ator foi provocado sobre quem mais lhe dava raiva no mundo das novelas, mas não criticou a atriz.

“Tadinha (risos). Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser. Não tenho raiva. A gente precisa parar de ter inimigos. Podemos ter adversários, mas inimigos... A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras...”, disse.

O ator, de 76 anos, está em Portugal, onde ficará até o fim do ano, em cartaz com o espetáculo “Dois de Nós”. Graças às novelas brasileiras exibidas no país, ele mantém um público fiel, atento também ao que acontece no Brasil.

Durante a entrevista, Fagundes comentou ainda sobre os diversos processos que enfrentou movidos por espectadores que chegam atrasados aos seus espetáculos. “Já fui processado umas oito, ou nove vezes. Perdi a conta. Até hoje, tenho vencido todos eles. É curioso. Eu sou processado por cumprir o que eu prometi. O que prometo é começar o espetáculo na hora marcada, e não é permitida a entrada após o início para não atrapalhar a maioria que está sentadinha no lugar”, contou.

O problema do atraso do público, segundo ele, não é exclusivo do Brasil. “Na minha estreia em Portugal, há 20 anos, no Porto, 200 pessoas chegaram atrasadas. E foi uma ‘peixeirada’, como costumam dizer por aqui. As pessoas ameaçaram quebrar a porta do teatro, chamaram a polícia, o exército, foi uma loucura, mas não entraram. É estranho a pessoa se sentir ofendida. Ela que errou, ela que chegou atrasada e vai atrapalhar os outros?”, destacou.

