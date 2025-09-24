Assine
CIÚMES

Priscilla Presley diz que Elvis quis contratar assassino para matar seu ex

Ciúme era tanto que, diz a ex-mulher, que Rei do Rock queria ver morto professor de karatê com quem Priscilla estava envolvida

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
24/09/2025 12:27 - atualizado em 24/09/2025 12:32

Priscilla Presley revelou que Elvis quis contratar um assassino para matar ex-namorado dela
LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Priscilla Presley, 80, revelou que o saudoso Elvis Presley (1935-1977) nutria um ciúme doentio da relação da ex com Mike Stone, com quem ela se envolveu após o divórcio deles. 

A atriz admitiu ter iniciado o affair com o professor de karatê quando ainda era casada com o Rei do Rock. "Se o Elvis estava tendo casos que não eram da minha conta, então não era da conta dele o que eu estava fazendo. A amizade próxima que Mike e eu tínhamos desenvolvido se transformou em um affair", contou em seu livro de memórias "Softly, As I Leave You", conforme trechos divulgados pelo canal Fox News

O ciúme de Elvis era tanto que ele chegou a pedir ajuda a Joe Esposito, um de seus empresários, para encomendar o assassinato de Mike. "O Elvis achava insuportável a ideia de me ver com outro homem. Nas semanas após a minha partida, ele disse aos rapazes [próximos a ele] que o Mike tinha que morrer. Ele até pediu para o Joe [Esposito] encontrar um assassino de aluguel. O Joe me avisou para ter cuidado." 

Elvis Presley, o Rei do Rock
A boa influência do pai e dos amigos, entretanto, foi aos poucos aplacando a ira marital tardia do cantor. "Com o tempo, e com muita persuasão de seu pai e dos rapazes, Elvis foi se acalmando gradualmente e desistiu da ideia de matar o Mike, graças a Deus."

