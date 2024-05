Elvis Presley: suspensos os planos de venda de Graceland

Os planos para a venda da casa e cemitério de Elvis Presley (1935-1977) foram bloqueados após Riley Keough, neta do Rei do Rock, ter contestado o próximo leilão da propriedade.



Além disso, um juiz do Tennessee (EUA) emitiu uma liminar temporária, impedindo qualquer negócio do lendário local.



Na última semana, um porta-voz do tribunal confirmou que o chanceler do condado de Shelby, JoeDae Jenkins, impediu qualquer possibilidade da venda de Graceland acontecer, que estava agendada para esta quinta-feira (23).



Segundo a Graceland e a Elvis Presley Enterprises, "como o tribunal deixou claro, não havia validade nas reinvindicações", disseram em um comunicado oficial. "Não haverá execução hipotecária".



Enquanto isso, as visitações dos fãs de Elvis Presley à Graceland continuarão ocorrendo normalmente, reforçam os administradores do local: "Graceland continuará a operar como tem feito nos últimos 42 anos, garantindo que os fãs de Elvis de todo o mundo possam continuar a ter a melhor experiência da categoria ao visitar sua casa icônica."



Riley Keough, atual proprietária de Graceland, situada em Memphis, considerou a execução hipotecária de "fraudulenta". Ela foi nomeada como proprietária única e administradora do imóvel familiar após a morte de sua mãe, Lisa Marie Presley, no ano passado.



Antes de sua morte, Lisa Marie chegou a solicitar um empréstimo de US$ 3,8 milhões em 2018, usando Graceland como garantia.