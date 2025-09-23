Após sucesso no TikTok, projeto 'Faxina Milgrau' ganha reality na HBO Max

(Folhapress) - Era para ser uma ajuda pontual a um amigo, mas um balde, alguns produtos de limpeza e uma câmera de celular mudaram o rumo da carreira de Ellen Melo, 32, mais conhecida como Ellen Milgrau. Modelo e influenciadora, ela começou a registrar faxinas em ambientes tomados pelo acúmulo de lixo e desordem, publicando os vídeos no TikTok.

O que surgiu como um gesto solidário virou o projeto Faxina Milgrau, que não só viralizou na internet como agora ganhou um reality show, "Missão Faxina com Ellen Milgrau", disponível a partir de quarta-feira (25/9) na HBO Max e no Discovery Home & Health.

Ao longo de dez episódios, a produção mostra a influenciadora e sua equipe ajudando pessoas que enfrentam depressão e dificuldades emocionais refletidas no espaço onde vivem. Para Ellen, o programa amplia o impacto do que já fazia nas redes sociais. "Era tudo muito simples antes, feito só com amigos e o celular. Agora temos uma estrutura completa, com profissionais preparados e um cuidado maior tanto com os participantes quanto com a gente", diz.

O reality mistura transformação de ambientes com histórias de vida. Segundo a apresentadora, cada episódio traz uma narrativa única e conectada com o público. "As pessoas vão se emocionar porque cada casa tem um contexto", afirma.

A jornada de Ellen com as faxinas começou de forma espontânea, mas logo tomou proporções maiores. Após o primeiro vídeo viral, que chegou a bater 1 milhão de visualizações, ela passou a receber inúmeros pedidos de ajuda e criou até um formulário para organizar os casos. "Chegou um momento em que eram tantos pedidos que precisava entender o que era real e o que não era. Mas foi lindo ver como as pessoas começaram a confiar no projeto", conta.

Apesar do peso emocional de lidar com pessoas em situações de vulnerabilidade, a influenciadora diz optar por trazer leveza às gravações. Para ela, o humor é parte fundamental do processo. "Não dá para chegar numa casa dessas e ficar triste junto com a pessoa. Nosso papel é levantar o astral, trazer energia boa. Essa renovação precisa começar no ambiente, mas também no clima da faxina", explica.

Entre os momentos mais marcantes, ela lembra de um imóvel com vários andares tomado por lixo compactado. "Parecia que nunca ia acabar. Quando mexíamos, o lixo triplicava de tamanho. Foi uma cena de filme, mas no fim deu certo e conseguimos transformar aquele espaço", diz, agora rindo da situação.

Além do impacto imediato da limpeza, Ellen afirma que os relatos de participantes mostram como o trabalho reverbera depois das gravações. "Muitas pessoas me escrevem contando que passaram a manter a organização, que a vida mudou. Não é a faxina que resolve tudo, mas pode ser um empurrão para procurar ajuda especializada e começar uma nova fase", reflete.

Ela também traz para o reality um pouco do universo da moda, área em que iniciou sua carreira aos 15 anos. "Eu não conseguiria deixar isso de lado. Mesmo de uniforme, penso em como me vestir, me maquiar. É uma forma de me expressar e me sentir bem", diz a modelo, que não esconde a paixão pelo rosa.

Para quem quer manter a organização em casa, ela recomenda começar devagar. "O principal é nunca dormir com louça na pia. Arrumar a cama todos os dias também faz diferença. Se não dá para fazer uma faxina completa, comece por um cômodo. O importante é não deixar acumular", aconselha.

Com mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok, Ellen agora aposta que o reality ampliará ainda mais o alcance de sua mensagem. "Não imaginava furar a bolha a ponto de estar em uma grande plataforma de streaming. Mas fico feliz que tenham enxergado potencial na gente. É só o começo", afirma.