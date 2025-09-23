Autora vence prêmio, mas não vai buscá-lo por medo de ser presa
Sally Rooney, autora irlandesa, prometeu doar lucros de suas obras ao grupo Palestine Action, categorizado como organização terrorista pelo Reino Unido
Sally Rooney, escritora de best-sellers como "Pessoas normais" e "Intermezzo", venceu o prêmio Sky Arts de literatura na última terça-feira (16/9) por seu quarto livro, "Intermezzo", mas não foi à cerimônia receber o troféu.
A autora irlandesa não pode mais entrar no Reino Unido. Isso porque, em agosto, ela prometeu doar todos os lucros de suas obras para o grupo Palestine Action.
O Reino Unido categorizou o Palestine Action como uma organização terrorista em julho. A decisão foi tomada após um protesto em que integrantes do grupo picharam uma aeronave da Força Aérea britânica. Desde então, mais de 1.600 pessoas foram presas por apoiarem o grupo, segundo o jornal The Guardian.
O editor de Sally Rooney leu um comunicado da escritora na cerimônia de entrega do prêmio. "Eu queria estar com vocês e aceitar esta honra pessoalmente. No entanto, por causa do meu apoio a protestos não violentos contra a guerra, fui informada de que não posso entrar no Reino Unido sem enfrentar a possibilidade de ser presa", disse.
"Nesse contexto, quero agradecê-los ainda mais por honrarem o meu trabalho nesta noite. Também quero reiterar minha crença na dignidade e beleza de todas as vidas humanas e a minha solidariedade com o povo da Palestina", completou Sally Rooney, em comunicado lido por seu editor
Em outro comunicado enviado ao The Guardian, a autora irlandesa disse temer a censura de suas obras. "Eu adoraria ter aceitado essa honra pessoalmente, mas essa não é nem de longe a consequência mais grave da condenação de um grupo de protestos não-violentos.
"Manifestantes pacíficos foram presos em números sem precedentes, e as consequências disso para a cultura e as artes só estão começando. Neste momento, estou buscando aconselhamento jurídico em questões que podem afetar a disponibilidade das minhas obras para o público", afirmou.