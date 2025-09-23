Minissérie sobre disputa entre sogra e nora é thriller psicológico

"Posso não estar mais neste planeta, mas ainda vou me preocupar e me importar, e acho que toda mãe é assim", diz Robin Wright, de 59 anos, sobre a relação com os filhos (ela tem Dylan, de 34, e Hopper, de 32, ambos da relação com Sean Penn). E essa é a tônica de sua personagem na minissérie "A namorada ideal", disponível no Prime Video.



Laura Sanderson é uma dona de galeria de arte que tem no filho, Daniel, seu ponto fraco. Por mais que se trate de um marmanjo de mais de 30 anos, ela ainda o trata como o príncipe da casa. E sente o baque quando ele apresenta a nova namorada, Cherry, de quem passa a desconfiar das atitudes.



Wright diz que nunca teve problemas com suas sogras, mas já foi um pouco protetora com os parceiros escolhidos pelos filhos. "Já houve pessoas significativas na vida dos meus filhos que pensei: 'Ok, dou uma semana para isso'. Coisas assim, que são apenas uma mãe sendo intuitiva e tentando não se preocupar."



Na trama, as interações entre Laura e Cherry são mostradas sob diferentes ângulos, primeiro pela perspectiva da sogra e depois pela da nora, o que acaba mostrando discrepâncias na forma como a história está sendo apresentada ao espectador. No que Laura vê uma fala normal, Cherry enxerga uma patada, e por aí vai.



"Será que a percepção da pessoa que recebe tem algo que a fez pensar que era negativo em vez de positivo, por exemplo? Acho que todos nós já fizemos isso em nossas vidas", avalia Wright, que também dirigiu metade dos seis episódios. "Fazemos isso porque todos temos nossas questões pessoais que os outros desencadeiam. Essa é a base do programa e, se você pensar bem, é muito humano porque a percepção é subjetiva."



Questionamentos

Cherry é interpretada por Olivia Cooke (a Alicent Hightower de "A casa do dragão"), de 31 anos, que também já teve sua dose de problemas com sogras. "Lembro-me de um parceiro que tinha uma dinâmica bastante edipiana com a mãe, o que era desconfortável. Muito desconfortável. E, obviamente, ela me odiava também", diz, aos risos.

Apesar de dar vida a uma mulher ambígua e que provoca questionamentos no público em diversos momentos, a atriz diz que a considera, ao menos a princípio, inofensiva. "Acho que Cherry simplesmente adora uma pequena travessura", minimiza. "Ela é uma garota travessa que adora uma brincadeira e isso acaba saindo um pouco do controle. Olha, acho que ela está tentando melhorar. Ela tem ambição e está buscando melhorar sua vida com oportunidades de trabalho e também no amor."



Perguntada se houve alguém que inspirasse a personagem, a atriz surpreendeu. "Minha irmã (Eleanor) vai me matar, mas Cherry realmente me lembra ela", afirma. "Minha irmã é maravilhosa e não é má ou manipuladora, mas há um motor e uma energia nela, que também é muito glamorosa. O penteado, as unhas, os cílios, o bronzeado artificial... E ela também fala o que pensa, é muito direta, então sinto que estou canalizando um pouco dela."



Oscilações

Entre Laura e Cherry está Daniel, personagem do ator Laurie Davidson, de 33, que tenta botar panos quentes no conflito. "Daniel é simplesmente obcecado em fazer essas duas grandes mulheres se darem bem", avalia o ator. "Ele é bastante cego para muito do que acontece e literalmente não está ciente de algumas dessas coisas. Mas, para outras, ele está escolhendo apenas fechar os olhos porque é mais fácil ignorar."

O ator diz que "sempre há dinâmicas estranhas" nas relações familiares, mas que tem a sorte de que, em sua família, não viveu nada parecido. "Sempre foi o contrário", afirma ele, que analisa como seu personagem é, de certa forma, os olhos do público dentro da trama.



"O que foi bastante divertido é que eu pude interpretar a mesma cena de forma diferente, tentando manter tudo dentro dos limites do personagem, mas inclinando-me para diferentes aspectos dele, o que funcionava como uma espécie de viés de confirmação de uma suspeita que a Laura tinha ou que a Cherry tinha", comenta. "Acho que a verdade está em algum lugar no meio disso, mas pude oscilar da mesma forma que o público está constantemente oscilando." (Vitor Moreno)



“A NAMORADA IDEAL”

• Minissérie em seis episódios, disponível no Prime Video.