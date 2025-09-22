Musical vai levar aos palcos a ‘Era dos festivais’ da Record

A “Era dos festivais” da TV Record, que marcou o país no final dos anos 1960 e projetou gigantes da música brasileira, será tema de um musical que deve entrar em cartaz em maio de 2026, em São Paulo. Os planos incluem ao menos 79 apresentações no Teatro Renault, até agosto.

Com direção musical de Zeca Baleiro e consultoria de Nelson Motta, “É proibido proibir — O musical” vai resgatar a atmosfera dos festivais, recriando seus bastidores, conflitos e embates políticos e artísticos em meio às tensões entre a censura da ditadura e a liberdade de expressão. A dramaturgia do espetáculo é de Márcio Macena.

A ideia do musical é costurar narrativa e música por meio de personagens inspirados em figuras reais, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Gal Costa, Jair Rodrigues, Elis Regina, Roberto Carlos, Nelson Motta e Elza Soares.