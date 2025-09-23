Robert De Niro constrói resort de US$ 250 milhões em ilha no Caribe

Aos 82 anos, Robert De Niro está expandindo os negócios. O ator, vencedor de duas estatuetas no Oscar, está construindo um complexo hoteleiro de luxo na ilha de Barbuda, no leste do Caribe, um investimento que lhe custará em torno de US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,2 bilhão.

Dono da marca Nobu, que inclui cerca de 60 restaurantes e 19 hotéis, De Niro deve incluir o novo investimento, batizado de The Beach Club Barbuda, em seu portfólio, elevando seu patrimônio no segmento, hoje estimado em US$ 1 bilhão.

O local escolhido é isolado, na praia que se tornou a preferida da princesa Diana desde sua primeira visita à ilha. O lugar fica localizado a aproximadamente 48 km da ilha de Antígua.

Em entrevista ao jornal The Telegraph, De Niro contou que conheceu a praia durante um almoço que fez ao partir de Antígua em um passeio de barco até Barbuda. Ele disse que considerou já naquele momento escolher o local para inaugurar um resort.

Além dele, integram o investimento o bilionário australiano James Packer e o empresário britânico Daniel Shamoon - este último, De Niro conheceu ao abrir um restaurante na Espanha.

Apaixonada pela praia que, depois ganhou seu nome, a princesa Diana visitou o local em diversas ocasiões. Uma delas em 1997, pouco antes de sua morte, quando foi fotografada no K Club, deitada sobre uma espreguiçadeira.

É justamente no K Club que De Niro e seus sócios realizam o novo empreendimento. O local, cujo terreno tem 160 hectares, estava inativo desde 2004. Em 2014, De Niro assumiu e construiu o que chama de casa modesta. Em 2017, o ator quase perdeu o imóvel, quando o furacão Irma atingiu a ilha e devastou a maior parte dos prédios.

Após o desastre, De Niro reconstruiu a casa, mas agora se prepara para demoli-la novamente, reconstruindo, em seguida, com nova configuração, já que o imóvel integrará o The Beach Club Barbuda.

Localizado ao longo de 3 km à beira-mar, o resort incluirá ainda o Nobu Beach Inn, um hotel com 17 vilas de até 560 metros quadrados. Cada vila terá um jardim privativo na praia com chuveiros ao ar livre, banheiras de gelo e até um sushi bar omakasse. Haverá também 25 vilas à beira-mar, totalmente mobiliadas com home theater e adegas, a partir de US$ 12 milhões. A propriedade deve ser concluída no início de 2026.