"Movimento de escuta", com cinco bailarinos surdos, estreia em BH
Espetáculo da Cia. SOM, do Rio de Janeiro, abre temporada a partir desta terça (23/9), com ingressos gratuitos. Apresentações fazem parte da mostra CRDançaBH
O espetáculo “Movimento de escuta”, projeto de dança e arte surda da Cia. SOM, do Rio de Janeiro, faz sua estreia em Belo Horizonte. Com direção de Clara Kutner (da série “Tapas e beijos”), a montagem reúne cinco jovens bailarinos surdos no palco em temporada que começa nesta terça-feira (23/9) e segue até sábado (27/9), como parte da mostra CRDançaBH.
Em cena, Alef Felipe, Lucas Guilherme, Luiz Augusto, Thaís Souza e Thayssa Araújo combinam funk, passinho e SLAM. A invisibilidade e a autoestima são temáticas presentes no espetáculo, mas não resumem a obra, segundo a bailarina Thayssa Araújo.
“Cada um apresenta a sua história, a sua identidade. O que a gente quer é abrir a mente da sociedade, mostrar que os surdos também têm a sua cultura”, afirma ela, em material enviado à imprensa. A diretora Clara Kutner completa: “'Movimento de escuta' é um lugar de fala, onde os conflitos internos dos atores ganham expressividade corporal. Mas a relação de cada um deles com a performance é íntima”.
Programação
As apresentações acontecem hoje, às 14h30 e 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº –- Alípio de Melo), e, a partir de quinta (25/9), no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia), às 9h e às 14h30 (dia 26, às 14h30 e 20; e dia 27, às 10h e às 20h). Ingressos gratuitos, retirados no Sympla ou uma hora antes das sessões na bilheteria local.
A programação inclui ainda realização de uma oficina (amanhã, às 19h, no NUFAC, Av. dos Andradas, 367 – Centro), bate-papo performático (dia 26, às 21h, no Teatro Marília) e exibição de filmes (dia 27, às 19h, no Teatro Marília).