
Younite, sucesso do k-pop, desembarca em BH para show na terça-feira (26/8)

Evento conta com o apoio do Instituto de Cultura e Tecnologia Coreia-Minas e faz parte da turnê que passa por seis cidades brasileiras

Gabriela Matina
24/08/2025 04:00

compartilhe

Os oito integrantes do Younite
Os oito integrantes do Younite prometem tocar os principais sucessos do grupo, como crédito: Brand New Music/Divulgação

“Obrigado”, “tudo bem?”, “tchau” e até “churrasco” são algumas das palavras em português que já estão na ponta da língua do grupo de K-pop Younite. Formado em 2022, em meio ao período de efervescência do gênero sul-coreano, o grupo desembarca em Belo Horizonte para apresentação nesta terça-feira (26/8), na Autêntica. A capital mineira é a quarta parada da turnê, que ao todo passará por seis cidades brasileiras. A expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas participem dos shows no país.


O giro dos coreanos pelo país começou por São Paulo e já causou frenesi. Na saída de uma das apresentações, uma fã ultrapassou a barreira de segurança e tentou beijar o integrante Eunho à força. Em coletiva de imprensa realizada no início do mês, o artista já havia comentado sobre a intensidade do público brasileiro. “Nossas fãs aqui (na Coreia do Sul) são um pouco mais calmas. No Brasil, ouvi dizer que elas são bem animadas e com uma energia bem alta”, afirmou antes mesmo de desembarcar no país pela primeira vez.

Após o episódio em São Paulo, a Brand New Music, empresa que agencia o Younite, divulgou um comunicado onde afirma que a situação representou risco tanto para os artistas quanto para o público. A agência também pediu que os fãs mantenham uma distância segura, especialmente na entrada e saída dos eventos, para preservar a segurança de todos.


O grupo é formado por oito integrantes, todos na faixa dos 20 anos: Eunho, Sion, Hyungseok, Kyungmun, Woono, Dey, Eusang e Steve – este último nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou para a Coreia do Sul ainda na adolescência. Como já é característico dos grupos de K-pop, eles desenvolvem um trabalho que mistura moda com referências do street style, música pop e dança sempre bem sincronizada.


Entre as faixas mais famosas do grupo estão “Rock steady”, “Bad cupid”, “Taste” e “Love it”, todas com videoclipes de alto padrão de produção, que chegam a acumular até 18 milhões de visualizações.


REFERÊNCIAS LATINAS

Além dos hits, o show em Belo Horizonte contará com os lançamentos mais recentes do grupo, incluindo o single “Bomba”, lançado no último dia 13. A faixa incorpora ritmos latinos, como funk e salsa, e traz trechos em português. “Tentamos pegar referências latinas para agradar esse público. Mesmo incluindo esses ritmos, a gente tenta também não retirar a essência da nossa música. Tentamos atingir um equilíbrio”, canta Hyungseok.


“Prezamos por trazer músicas bem energéticas e animadas para o show, porque gostaríamos que todo mundo pudesse aproveitar junto”, completa Eunho, que é o vocalista principal da banda.


Um diferencial da turnê é o roteiro. Além das grandes capitais, o grupo incluiu cidades que pouco recebem shows internacionais, como Piracicaba e Goiânia. A decisão, segundo os integrantes, reforça o desejo de expansão global. “Uma ambição nossa é ser reconhecido mundialmente”, afirma Dey.


INTERCÂMBIO CULTURAL

Quem promove a turnê do Younite no Brasil é o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB). Em Belo Horizonte, a apresentação conta com o apoio do recém-inaugurado Instituto de Cultura e Tecnologia Coreia-Minas (ICKRMG), criado a convite do cônsul honorário de Minas Gerais, Eduardo Grebler, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural, artístico, tecnológico e educacional entre os dois territórios.


O ICKRMG atua como ponto de conexão para iniciativas sul-coreanas no estado. A diretora de planejamento, Sônia Lim, explica que a ideia é mostrar uma Coreia além do que o público já conhece pelo K-pop e pelos K-dramas, outro sucesso mundial. “A gente também quer falar sobre outros assuntos, como literatura, arte contemporânea e história. Queremos mostrar que a Coreia também é tudo isso”, afirma.


Segundo ela, as culturas de Minas e da Coreia têm mais em comum do que parece. “Coreia e Minas têm mais interseções do que diferenças: a valorização da família, a questão cultural, a herança e o significado da gastronomia”, comenta.


O instituto é presidido por Hyun Kyung Jung, musicista natural de Seul, que desde 2021 integra a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, assumindo em 2023 o posto de violinista principal. Ela relata que percebe uma grande curiosidade das pessoas sobre seu país natal: “Quando cheguei aqui, percebi que as pessoas estavam muito interessadas. No futuro, também pretendemos levar a riqueza de Minas para a Coreia”, diz.


O Younite é o segundo grupo de K-pop a se apresentar em Belo Horizonte. O NTX foi o primeiro e seus shows, realizados em 2024 e em abril deste ano, também contaram com apoio do ICKRMG, mesmo antes do instituto existir oficialmente.


Para a diretora de comunicação Flávia Fernandes, o show do Younite ajudou a reforçar a presença do instituto em Belo Horizonte e a despertar a curiosidade do público sobre as iniciativas que ele oferece. “É uma oportunidade para a gente marcar presença em Belo Horizonte com tudo o que podemos oferecer”, conclui.


YOUNITE
Banda K-pop faz show terça-feira (26/8), às 20h na Autêntica (R. Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Ingressos à venda no Sympla a R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).



