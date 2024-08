O grupo sul-coreano N-TX está na metade de sua primeira turnê pelo Brasil e, antes mesmo de desembarcar em Belo Horizonte, onde faz esta noite (12/8) única apresentação no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, já começou a preparar o seu retorno ao Brasil. O sucesso dos adolescentes, que representam o pop coreano, nas cidades brasileiras foi surpresa até mesmo para os músicos. Ontem (11/8), em João Pessoa, a apresentação reuniu 3 mil pessoas. Para hoje, a expectativa é de casa cheia no Minas Tênis Clube. Os convites, que foram disponibilizados pelo Centro Cultural Coreano no Brasil na plataforma Sympla, se esgotaram em dois minutos. A procura mostra que o K-pop é um gênero que conquistou não só Belo Horizonte, mas todo o país.

SÓ SUCESSOS

O N-TX começou a turnê por Brasília e até o fim das apresentações, que incluem shows em Niterói e São Paulo, promete surpreender os fãs com repertório que são decididos quase em cima da hora. Em João Pessoa, por exemplo, além de músicas que fazem parte da trajetória da banda, os oito sul-coreanos cantaram “Tempo perdido”, canção do Legião Urbana. A banda é formada por Hyeong Jin, Jang Yun Hyeok, Hong Jae Min, Ji Chang Hun, Son Ho Jun, Raw Hyun, Cho Eun Ho e Song Seung Won, com idades que variam entre 20 e 23 anos. O grupo ganhou destaque com sucessos como “Holy grail” e “Kiss the world”.

NOVIDADE

Do segundo álbum, “Hold X”, lançado há 33 dias, "Problemantic", faixa-título, deve entrar no repertório desta noite. A turnê é uma iniciativa do Centro Cultural Coreano no Brasil, em parceria com outras instituições nacionais e festivais como o K-Festival, em Brasília, e o Festival da Cultura Coreana, em São Paulo.





ELAS POR ELAS

Projeto Mulheres em Dança – Elas por Elas em Circulação chega este mês a Leopoldina e Juiz de Fora e, em outubro, a Viçosa. As três cidades de Minas Gerais receberão as dançarinas Márcia Fabiano Neves e Marise Dinis do ajuntamento Mulheres em Dança. O projeto propõe a apresentação do espetáculo “Elas por elas” e uma oficina nas três cidades. E em cada uma das cidades serão convidadas mulheres artistas locais, com trajetória artística e experiências no âmbito da improvisação e composição instantânea para performar com a dupla. Além da realização da apresentação de “Elas por Elas” em Juiz de Fora, Leopoldina e Viçosa, promovendo a descentralização de propostas artísticas no estado, o projeto oferecerá, como ação de contrapartida, oficina gratuita de três horas de duração em cada uma dessas cidades. A iniciativa visa estreitar os laços com o público local e conhecer um pouco mais sobre as realidades de tais territórios no que tange a formação e produção em dança, bem como em outras áreas artísticas.

MULHERES EM DANÇA

Letícia Nabuco e Thalita Reis serão as artistas convidadas em Juiz de Fora e Leopoldina, assim como Laura Januzzi, que se dedicará à criação da trilha sonora ao vivo. O projeto Mulheres em Dança – Elas por Elas em Circulação é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais/Edital LPG 09 / 2023 – Programa de Mobilidade de Artistas, Grupos e Técnicos.