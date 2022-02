Autêntica anuncia Tom Zé como a primeira atração de seu novo palco

O veteramo tropicalista Tom Zé inaugura a temporada que vai contemplar a diversidade da cena independente (foto: André Conti/divulgação)



A casa de shows A Autêntica anuncia neste domingo (20/2) a programação de abertura de seu novo espaço, agora situado na Rua Álvares Maciel, no bairro Santa Efigênia. A reinauguração está marcada para 28 de abril, com shows de Tom Zé e da cantora e compositora mineira Laura Catarina. Os ingressos, a partir de R$ 50, já estão à venda no site oficial da casa.





A primeira leva de apresentações no novo palco vai até 29 de maio e contará com Marina Sena, FBC, Liniker, Carne Doce, Alice Caymmi, Fresno, Boogarins, Oreia, Rincon Sapiência, Curumin, Far From Alaska e Plutão Já Foi Planeta.

Nova sensação do pop brasileiro, a cantora e compositora mineira Marina Sena é atração de 30 de abril na Autêntica (foto: Fernando Tomaz/divulgação)



DIVERSIDADE

Vinte e quatro shows em quinze datas fazem parte da agenda que valoriza a diversidade de gêneros e estilos musicais, com espaço para o rock das bandas Young Lights e Matanza, o funk de MC Carol e o indie pop de Tagua Tagua.









A seleção de artistas que subirá ao palco busca destacar a cena local, por isso boa parte deles é de Minas Gerais, caso das bandas Chico e o Mar, Dulce Y Melancólico, Orquestra Atípica de Lhamas e Elizia. No mês de estreia, a Autêntica fará uma noite em homenagem ao cantor e compositor mineiro Marku Ribas (1947-2013).





“Eu e meus sócios, o Léo (Moraes) e o Sergio Lopes, somos músicos. Demos o start inicial da Autêntica porque acreditávamos que Belo Horizonte não tinha espaço adequado para as bandas locais tocarem suas próprias músicas. Então, nossa proposta é que boa parte dos shows de artistas de fora de Minas tenham, como abertura, artistas daqui. Essa exigência é uma forma de fomentar a cena musical de BH”, afirma Bernardo Dias.

Agora em carreira solo, o rapper Oreia vai lançar disco de estreia em 21 de maio (foto: Twitter/reprodução)



PROTOCOLOS

De acordo com ele, a equipe da casa está atenta aos protocolos de segurança contra a COVID-19 exigidos pela Prefeitura de Belo Horizonte. Como as medidas variam conforme o desenrolar da pandemia, as regras da Autêntica serão anunciadas perto das datas dos shows. Bernardo adianta que a vacinação completa e o uso de máscaras serão itens indispensáveis.





“O contrato com todos os artistas tem uma cláusula dizendo que a gente vai operar de acordo com as regras sanitárias vigentes na época de cada show. Vamos exigir a vacinação completa e o uso de máscaras. Todos os protocolos básicos estarão presentes na casa. Pretendemos seguir as regras à risca, até porque a gente já foi muito impactado com a pandemia. Temos de fazer a nossa parte também”, ele afirma.

Em 29 de maio, a banda Matanza fecha a primeira etapa dos shows de reinauguração da Autêntica (foto: Felipe Diniz/divulgação)



Inaugurada em fevereiro de 2015 na Rua Alagoas, na Savassi, A Autêntica foi criada com o objetivo de ser reduto da música autoral na capital mineira. Durante cinco anos, a casa realizou 910 eventos e recebeu em seu palco cerca de 1 mil artistas. Roberto Menescal, Lô Borges, Ava Rocha, Tulipa Ruiz, Letrux e O Terno passaram por lá.





Com capacidade para 400 pessoas, a casa fechou as portas para o público em março de 2020, com o início da crise sanitária. Em junho do mesmo ano, foi obrigada a devolver o ponto e ficou desabrigada até setembro de 2021, quando os sócios Bernardo Dias, Leo Moraes e Sérgio Lopes alugaram o galpão da Rua Álvares Maciel, que abrigou o Lapa Multshow, de 1997 a 2011, e o Cine Santa Efigênia, de 1942 a 1983.





Ao longo dos últimos meses, o trio trabalhou para viabilizar a reabertura da casa, que agora poderá receber 1,5 mil pessoas. Para isso, foi lançada a campanha de financiamento “Te vejo na Autêntica”, com o objetivo de reformar o novo espaço. Luiz Prestes e Tomás Gonzaga são os novos sócios.





“Com a campanha, conseguimos reformar o telhado, que era a nossa principal demanda e preocupação. Além disso, a gente conseguiu mobilizar não só o público, mas admiradores do nosso trabalho. Artistas e produtores se envolveram com a nossa causa e ajudaram na divulgação da Autêntica. A campanha foi um sucesso. Abrimos a cota de sociedade, fechamos parcerias com outras empresas e marcas. Tudo isso só foi possível por causa da campanha”, comenta Bernardo Dias.

FBC apresenta as canções dançantes de seu disco %u201CBaile%u201D, em 6 de maio (foto: Lenadro Couri/EM/D.A Press/16/12/08)



RETOMADA

O planejamento da agenda musical começou em dezembro do ano passado, quando a equipe se deu conta de que o mercado de shows estava retomando o ritmo perdido devido à pandemia.





“Percebemos que muitos festivais e casas de shows estavam anunciando programações para 2022. Isso acendeu o alerta de que era a hora de montar a nossa agenda. Em dezembro, começamos a fazer os primeiros contatos. Foi só começar a espalhar a notícia que a galera começou a procurar a gente”, conta Bernardo.





O sócio da Autêntica avalia que o mercado está superaquecido por conta da vontade dos artistas de fazer shows e do público de assisti-los. “Não queríamos ficar de fora dessa fase. Desde o ano passado, artistas estão se planejando para a volta aos palcos. Então achamos que o melhor momento de reabrir a Autêntica é agora.”





Os planos para 2022 envolvem mais shows, que serão anunciados em breve, por meio do Instagram da casa (@autentica.bh), e também o retorno do tradicional forró de terça-feira.





Diante da maior capacidade de público do novo local, Bernardo Dias revela que seu maior sonho é trazer shows de Gilberto Gil e Caetano Veloso para a Autêntica. “Dois mestres da música brasileira que eu queria para abençoar aquele palco”, conclui.

Show em 19 de maio vai lembrar a obra de Marku Ribas, que morreu em 2013 (foto: Carlos França/divulgação)



ATRAÇÕES





» 28/4 – Tom Zé e Laura Catarina

» 30/4 – Marina Sena

» 5/5 – Tagua Tagua e Chico e o Mar

» 6/5 – FBC e Sexta Básica BH

» 7/5 – Carne Doce e Alice Caymmi

» 12/5 – Liniker

» 13/5 – Fresno e Elizia

» 14/5 – MC Carol

» 19/5 – “Viva Marku: Homenagem a Marku Ribas”

» 20/5 – Boogarins

» 21/5 – Oreia e Rincon Sapiência

» 26/5 – Hotelo, Plutão Já Foi Planeta e Dulce Y Melancólico

» 27/5 – Curumin e Orquestra Atípica de Lhamas

» 28/5 – Far From Alaska e Young Lights

» 29/5 – Matanza





ABERTURA D'A AUTÊNTICA

De 28/4 a 29/5. A Autêntica, Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia. Ingressos a partir de R$ 50, à venda pelo site www.aautentica.com.br. Informações: @autentica.bh, no Instagram