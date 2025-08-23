Violino vira 'astro' de rock no show de FeOliver e sua banda em BH
O tradicional instrumento de cordas da música erudita será o centro da apresentação do ClassRock, com releituras de Guns N'Roses, Queen e Bon Jovi
O violino “rouba” o microfone do cantor no show “Lendas do rock”, comandado pelo violinista e maestro paulista FeOliver, com releituras de sucessos de Guns N'Roses, Queen e Bon Jovi.
De acordo com ele, o repertório foi selecionado para garantir “uma experiência nostálgica e surpreendente”, com espaço para improvisação e surpresas. O violinista e sua banda ClassRock vão se apresentar neste domingo (24/8), no BeFly Minascentro.
“É como se pegássemos as músicas do Queen e Bon Jovi e, em vez de ter o vocalista, o violino faz a melodia. É crossover, misturando violino erudito com rock”, diz FeOliver.
Adolescente apaixonado por Beethoven e Guns N'Roses, Oliver, que atua em orquestras, resolveu juntar duas paixões: rock e música erudita. Ele decidiu formar banda com amigos, começou a se apresentar em Indaiatuba (SP), onde nasceu, e na capital paulista. Deu certo.
“Já estamos fazendo shows há um ano e três meses. Tem sido muito legal, com as pessoas ficando surpresas”, orgulha-se FeOliver.
“O critério primordial do repertório são músicas realmente clássicas que tenham feito sucesso nos anos 1970, 1980 e 1990. A princípio, a gente misturava clássicos do rock, mas agora, em ‘Lendas’, estamos focando em Guns N’ Roses, Queen e Bon Jovi”, detalha.
Surpresas à vista
O repertório deste domingo terá por volta de 16 canções. “Estamos colocando também algumas surpresas”, adianta. Além do violinista, a ClassRock é formada por Rodrigo Ribeiro (guitarra), Márcio Marcondes (baixo), Lucas Costa (teclados) e Júlio (bateria).
É a terceira vez que FeOliver e ClassRock se apresentam em Belo Horizonte. “Estamos muito felizes em voltar. O pessoal é animado, um dos melhores públicos que temos. Eles gostam de ouvir o som e de participar também”, comenta.
O palco de “Lendas do rock” sempre fica coberto de velas acesas.
“Nossa apresentação tem muita interação com a plateia, chamamos o pessoal para cantar e dançar, as pessoas se divertem bastante. A gente não usa telão, são somente as velas e as luzes do cenário, mas o público fica bem entusiasmado”, diz o maestro e violinista paulista.
“LENDAS DO ROCK”
Show de FeOliver e banda Classrock. Neste domingo (24/8), às 18h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Plateia VIP: R$ 140 (preço único). Plateia: de R$ 55 a
R$ 110. Ingressos à venda na plataforma Sympla.