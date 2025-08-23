Assine
overlay
Início Cultura
Música instrumental

Violino vira 'astro' de rock no show de FeOliver e sua banda em BH

O tradicional instrumento de cordas da música erudita será o centro da apresentação do ClassRock, com releituras de Guns N'Roses, Queen e Bon Jovi

Publicidade
Carregando...
Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
23/08/2025 04:00 - atualizado em 23/08/2025 08:28

compartilhe

Siga no
x
O musico paulista FeOliver toca violino no palco
O violinista e maestro FeOliver se apresenta domingo (24/8) em BH crédito: KR Studio Foto/divulgaÃ§Ã£o

O violino “rouba” o microfone do cantor no show “Lendas do rock”, comandado pelo violinista e maestro paulista FeOliver, com releituras de sucessos de Guns N'Roses, Queen e Bon Jovi.

De acordo com ele, o repertório foi selecionado para garantir “uma experiência nostálgica e surpreendente”, com espaço para improvisação e surpresas. O violinista e sua banda ClassRock vão se apresentar neste domingo (24/8), no BeFly Minascentro.

Leia Mais

“É como se pegássemos as músicas do Queen e Bon Jovi e, em vez de ter o vocalista, o violino faz a melodia. É crossover, misturando violino erudito com rock”, diz FeOliver.

Adolescente apaixonado por Beethoven e Guns N'Roses, Oliver, que atua em orquestras, resolveu juntar duas paixões: rock e música erudita. Ele decidiu formar banda com amigos, começou a se apresentar em Indaiatuba (SP), onde nasceu, e na capital paulista. Deu certo.

“Já estamos fazendo shows há um ano e três meses. Tem sido muito legal, com as pessoas ficando surpresas”, orgulha-se FeOliver.

“O critério primordial do repertório são músicas realmente clássicas que tenham feito sucesso nos anos 1970, 1980 e 1990. A princípio, a gente misturava clássicos do rock, mas agora, em ‘Lendas’, estamos focando em Guns N’ Roses, Queen e Bon Jovi”, detalha.

Surpresas à vista

O repertório deste domingo terá por volta de 16 canções. “Estamos colocando também algumas surpresas”, adianta. Além do violinista, a ClassRock é formada por Rodrigo Ribeiro (guitarra), Márcio Marcondes (baixo), Lucas Costa (teclados) e Júlio (bateria).

É a terceira vez que FeOliver e ClassRock se apresentam em Belo Horizonte. “Estamos muito felizes em voltar. O pessoal é animado, um dos melhores públicos que temos. Eles gostam de ouvir o som e de participar também”, comenta.

O palco de “Lendas do rock” sempre fica coberto de velas acesas. 

“Nossa apresentação tem muita interação com a plateia, chamamos o pessoal para cantar e dançar, as pessoas se divertem bastante. A gente não usa telão, são somente as velas e as luzes do cenário, mas o público fica bem entusiasmado”, diz o maestro e violinista paulista.

“LENDAS DO ROCK”

Show de FeOliver e banda Classrock. Neste domingo (24/8), às 18h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Plateia VIP: R$ 140 (preço único). Plateia: de R$ 55 a
R$ 110. Ingressos à venda na plataforma Sympla.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte rock show violino

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay