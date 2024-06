Bon Jovi: 'Forever' é o álbum mais vendido nos EUA

Forever, o mais recente álbum do Bon Jovi, alcançou o primeiro lugar em vendas nos EUA. De acordo com a Billboard, foram vendidas mais de 50 mil cópias na semana que foi concluída em 13 de junho, pavimentando o caminho para que este novo trabalho da banda norte-americana liderasse o chart Top Album Sales, de acordo com os relatórios da Luminate.



Desse montante vendido na última semana, 9 mil cópias representam os discos de vinil, configurando o melhor período do Bon Jovi para este formato desde que a Luminate passou a monitorar as vendas dos bolachões em 1991.



Bon Jovi, um dos mais icônicos grupos de rock, vencedor do Grammy e integrante do Rock and Roll Hall of Fame, encontra em Forever um dos motivos para a celebração dos 40 anos de sua carreira.

A primeira faixa divulgada deste novo disco foi Legendary.



“Este disco é um retorno à alegria. Desde a composição, passando pelo processo de gravação, este é um Bon Jovi que aumenta o volume e se sente bem”, disse Jon Bon Jovi.



Como parte da programação da 66ª edição do Grammy Awards, no mês passado, Jon Bon Jovi foi escolhido Pessoa do Ano MusiCares 2024. Ele foi homenageado com um show de tributo no L.A. Convention Center, com Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan do Train e muitos outros.



Documentário sobre a banda está disponível na Star+



Composta por quatro episódios, Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi chegou na última sexta-feira (26), exclusivamente na plataforma de streaming Star+. A produção oferece um olhar inédito do passado épico e do futuro incerto de uma das bandas mais conhecidas do mundo e de seu vocalista, Jon Bon Jovi. Uma odisseia de 40 anos de rock que se vê à beira do abismo, quando uma lesão vocal ameaça acabar com tudo subitamente.



A produção apresenta a banda em fevereiro de 2022, acompanhando-a em tempo real e em todos seus altos e baixos enquanto tentam planejar seu futuro. A história de um talento único é emocionante, mas o mais extraordinário é ver uma lenda como Jon Bon Jovi se mostrando ao mundo em seus momentos mais vulneráveis.



Ainda adolescente, John Francis Bongiovi, mais conhecido como Jon Bon Jovi, aprendeu a tocar violão com seu vizinho e se apaixonou pela música. Ele decidiu criar uma banda para tocar nos bares da cidade e aos 16 anos, através de um amigo em comum, conheceu o tecladista David Bryan. Juntos, faziam parte da banda cover Atlantic City Expressway.



A banda não durou muito, já que os integrantes eram adolescentes e sentiam a pressão de ir para uma faculdade. Jon, já sabendo sua vocação para música, decidiu criar um novo grupo musical chamado Jon Bongiovi and the Wild Ones, que também não ficou na estrada por muito tempo, pois o vocalista se mudou para Nova York (EUA) atrás de outras oportunidades.



Na cidade grande, Jon começou a trabalhar na gravadora PowerStation Studios, onde seu primo Tony Bongiovi era co-produtor, e lá aprendeu tudo sobre música ao acompanhar bandas como Aerosmith, Ramones e Talking Heads. No começo dos anos 1980, Jon gravou uma demo da música Runaway, que logo se tornou um single.

Com o sucesso da canção, o vocalista precisava de uma banda e decidiu chamar seu antigo colega David Bryan para uma nova tentativa. Bryan convidou Alec John Such e Tico Torres para se juntarem a eles e, em seguida, conseguiram um contrato com a gravadora PolyGram (atual Universal Music), lançando, assim, seu primeiro disco, que acabou levando o nome de seu primeiro grande sucesso.



A origem do nome do grupo se deve por uma brincadeira: durante uma reunião, uma pessoa da PolyGram sugeriu que fizessem um trocadilho com o sobrenome de Jon, assim como a banda Van Halen, que leva o nome de um dos integrantes como se fossem duas palavras, nascendo assim Bon Jovi.