LITERATURA

Quem é a escritora que ganhou o prêmio Academia Mineira de Letras 2025

A obra, organizada por Fabrício Marques e Silvana Guimarães, venceu por unanimidade

Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
14/08/2025 16:17

MARIA DO CARMO FERREIRA
Maria do Carmo Ferreira nasceu em Cataguases (MG), na Zona da Mata, em 1938 crédito: arquivo

O livro "Poesia reunida [1966-2009]" (Martelo Casa Editorial), de Maria do Carmo Ferreira, organizada por Fabrício Marques e Silvana Guimarães, venceu por unanimidade o Prêmio Academia Mineira de Letras 2025. A obra é uma coletânea de poesias da escritora mineira e marca a primeira vez em que seus textos são publicados em livro. 

Estão reunidos 231 poemas de Maria do Carmo, alguns deles inéditos, em três volumes: "Cave Carmen", "Coram populo" e "Quantum satis". No primeiro volume, há um posfácio apresentando a poeta, escrito por Silvana Guimarães. No segundo, uma recepção crítica prévia e, no terceiro, há uma das poucas entrevistas cedidas pela autora, escrita por Fabrício Marques.

 

"Ela tem uma poesia impressionante em termos de temas e de escrita", afirma o presidente da Academia Mineira de Letras, Jacyntho Lins Brandão. "Há uma destreza na produção do texto, do poema, lidando inclusive com várias línguas. É tudo muito preciso", diz. 

Neste ano, participaram da disputa as obras publicadas em 2024. A premiação para a poeta foi de R$ 40 mil.

Quem é Maria do Carmo Ferreira?


Maria do Carmo Ferreira nasceu em Cataguases (MG), na Zona da Mata, em 1938. Seguiu o caminho da poesia por influência do pai e da irmã. Formou-se na Faculdade de Letras da UFMG e é mestre em literatura comparada pela Universidade de Illinois, nos EUA. Teve obras elogiadas por autores como Augusto de Campos, Décio Pignatari e Sebastião Nunes. 

A autora é radicada em Niterói, no Rio de Janeiro, e está hospitalizada há um ano e meio. Ela foi informada do prêmio, mas não comparecerá à cerimônia de entrega, prevista para outubro deste ano. Segundo o presidente da AML, é possível que sejam apresentados vídeos de Maria do Carmo declamando as poesias.

O que é o Prêmio AML?

O Prêmio Academia Mineira de Letras, que retornou em 2023, premia livros lançados por autores mineiros ou radicados em Minas Gerais há pelo menos cinco anos. "A intenção da academia é destacar o melhor da produção literária, ensaística e os estudos em Minas", destaca Jacyntho.

Em 2024, o prêmio foi para o livro de contos "Pistas falsas", de José Eduardo Gonçalves, e em 2023 para o romance "Caruncho", de Laura Cohen Rabelo. 

