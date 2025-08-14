Valter Hugo Mãe volta ao Brasil para série de festivais e encontros com leitores

Poucas semanas depois de vir ao Brasil para a Flip, o escritor português Valter Hugo Mãe retornará para uma maratona de eventos até o fim de agosto.

A primeira parada será no II Festival Internacional Literário de São Paulo (FLI Sampa), que acontece no Centro Cultural São Paulo (CCSP) entre os dias 19 e 23.

Depois, o autor segue para Brasília, onde participa do projeto “Sempre um papo”, no Teatro da Caixa, antes de encerrar sua temporada no país como homenageado do Fliparacatu, de 27 a 31 de agosto.

Na pequena cidade do Noroeste de Minas, Mãe promete uma presença intensa: serão quatro dias de convivência com o público, autografando exemplares de seu mais recente livro, “Educação da tristeza”.

O FLI Sampa também terá programação descentralizada, ocupando os Centros Educacionais Unificados (CEUs) espalhados por São Paulo. O festival contará com palestras, saraus, espetáculos teatrais e musicais, além de feira literária. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com as Secretarias de Relações Internacionais e da Cultura.