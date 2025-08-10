Fenac seleciona cinco canções em Perdões
Terceira etapa do 55º Festival Nacional da Canção foi realizada na última sexta (8/8) e sábado; as seletivas foram encerradas com show do filho de Zé Ramalho
Depois de Tiradentes e São Thomé das Letras, o 55º Festival Nacional da Canção (Fenac) teve sua terceira etapa realizada em Perdões, no Sul de Minas, neste fim de semana. Vinte músicas foram apresentadas presencialmente e quatro se classificaram para a semifinal, marcada para 4 e 5 de setembro, em Boa Esperança. Na modalidade online, foi selecionada uma canção. Os cinco classificados para a próxima fase receberão prêmios de RS 2,5 mil.
Na modalidade presencial, o primeiro lugar ficou com a paulista “Por um triz”, de Márcio Pazin e Valéria Pisauro, interpretada por Lidy Brito e Wallace Alexandre. O segundo lugar foi para a belo-horizontina “Nós nus”, composta por Leonardo Luiz Lima Duarte e Flavia Ribeiro Silva, interpretada pela banda que leva o nome da música.
A terceira colocação ficou com a carioca “Sofisma”, de Thamiris Cristina, apresentada por Tha Mello, Fellipe Cardoso, Caio Lourenço e Henrique Belli. A quarta colocada foi a pernambucana “Ventres sagrados”, composta e interpretada por Fernanda Luz.
Na modalidade online, a selecionada foi a brasiliense “Maracujá”, de Alberto Salgado e Leonardo Lichote, gravada por Alberto Salgado.
As seletivas de Perdões foram encerradas com show de João Ramalho, no sábado (9/8). O cantor e compositor é filho de Zé Ramalho e Amelinha. Em 2024, ele lançou o EP “Voz do meu destino” e recentemente mandou para as plataformas o single “Dois em um”, que conta com a presença da mãe.
As próximas etapas classificatórias do Fenac ocorrerão em Três Pontas (15 e 16/8), Coqueiral (22 e 23/8) e Nepomuceno (29 e 30/8).
Início conturbado
A edição deste ano do Fenac teve início conturbado, devido à não liberação de R$ 1,5 milhão aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura e à tempestade que danificou metade dos equipamentos no primeiro dia de evento, em Tiradentes.
De acordo com o organizador do festival, Gleizer Naves, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) justificou que os recursos já haviam se esgotado, informando que o número de projetos aprovados foi maior que o da verba disponível.
Diante do impasse, houve mobilização de prefeitos das cidades que recebem as etapas do festival para que o evento não fosse cancelado. As prefeituras ajudaram a cobrir custos e financiamento bancário foi feito de última hora para viabilizar o Fenac 2025.
Esta edição do festival vai distribuir cerca de R$ 250 mil em prêmios para finalistas e semifinalistas, além de entregar o Troféu Lamartine Babo ao vencedor. A final está marcada para 6 de setembro, em Boa Esperança.
Fenac 2025
. Três Pontas
15 e 16/8. Show de 14 Bis
. Coqueiral
22 e 23/8. Shows de Tuia, Guarabyra e Silva
. Nepomuceno
29 e 30/8. Shows de Nando Reis e Zeca Baleiro
. Boa Esperança
4 a 6/9. Show de Vanessa da Mata