Assine
overlay
Início Cultura
ÚLTIMO ADEUS

Corpo de Arlindo Cruz sai em cortejo depois de 16 horas de velório

Caixão com o corpo de Arlindo Cruz saiu em cortejo neste domingo (10/8), por volta das 9h30, em direção ao Cemitério Jardim da Saudade

Publicidade
Carregando...
AC
ANE CRISTINA
FP
FILIPE PAVÃO E CAROL SAMPAIO
AC
ANE CRISTINA
Repórter
FP
FILIPE PAVÃO E CAROL SAMPAIO
Repórter
10/08/2025 16:13

compartilhe

Siga no
x
Sambista Arlindo Cruz, morto aos 66 anos, será velado neste sábado (9), às 18h, na quadra da escola Império Serrano
Arlindo Cruz, morto aos 66 anos, foi velado na quadra da escola Império Serrano crédito: Granato/Divulgação

Após 16 horas de velório na quadra do Império Serrano, o caixão com o corpo de Arlindo Cruz saiu em cortejo neste domingo (10/8), por volta das 9h30, em direção ao Cemitério Jardim da Saudade, onde o sambista será sepultado.

Leia Mais

A despedida teve rituais do candomblé, religião de Arlindo e sua família - que pediu roupas claras para o velório. Como os sambistas das antigas, a cerimônia acontece em formato de gurufim.

Segundo Arlindinho, o velório aconteceu exatamente como o pai gostaria. "É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco... Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu", disse.

"Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz quanto antes porque ele merece', completou Arlindinho, sambista e filho de Arlindo Cruz.

Em um dos momentos mais emocionantes, familiares - incluindo os filhos e a viúva, Babi Cruz - se posicionaram ao lado do caixão para cantar. Arlindinho tocou cavaquinho enquanto Maria Rita, amiga de longa data, interpretou "O que é o amor", clássico de Arlindo regravado pela artista. "O Meu Lugar" e "O Show Tem Que Continuar" também foram entoados a plenos pulmões pela quadra lotada.

Flora Cruz, muito abalada, consolou a mãe, Babi, que não teve condições de falar com a imprensa. Flora destacou a força da vontade de viver do pai.

"Tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, ela foi uma mulher incansável. Estivemos com ele, eu e ela, até o último momento, até a última respirada. Pedi pra ele descansar, confiar na espiritualidade que manteve ele até ali, porque era o momento. Na próxima vida, quero ser filha de novo", disse Flora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os amigos famosos, Zeca Pagodinho, Regina Casé, Thiago Martins, Erika Januza e Quitéria Chagas -rainha de bateria da agremiação- compareceram para prestar condolências. Em conversa com Splash, Quitéria lembrou o carinho de Arlindo. "Ele me chamava de eterna rainha de bateria. Era muito generoso."

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay