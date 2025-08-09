Assine
ÍCONE DO SAMBA

Velório de Arlindo Cruz no Império Serrano terá "formato de gurufim"

Cantor será velado neste sábado (9) em Madureira, no Rio de Janeiro

Redação Tupi FM
Redação Tupi FM
Repórter
09/08/2025 10:37

Velório do corpo do cantor Arlindo Cruz, morto na sexta, 08/08/2025, começa neste sábado e vai até amanhã
Velório do corpo do cantor Arlindo Cruz, morto na sexta, 08/08/2025, começa neste sábado e vai até amanhã crédito: Reprodução/Instagram

Por Cadu Bruno

O corpo do cantor e compositor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8) aos 66 anos, será velado neste sábado (9), a partir de 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O velório, segundo a agremiação, seguirá o formato de gurufim, tradição afro-brasileira que mistura música e bebida para aliviar o luto. 

A cerimônia será aberta ao público até 10h de amanhã, domingo, com um momento reservado para familiares e amigos próximos. O sepultamento está previsto as 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. 

O que é o gurufim e como será usado no velório de Arlindo Cruz? 

O gurufim é uma prática trazida por africanos escravizados ao Brasil. Trata-se de uma cerimônia fúnebre em que música e confraternização são usadas para celebrar a vida e amenizar a dor da perda. 

Estado de saúde e morte de Arlindo Cruz 

A morte foi confirmada pela esposa, Babi Cruz, no início da tarde de sexta-feira. O cantor estava internado desde abril no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio, e morreu por falência múltipla dos órgãos. 

Arlindo vinha enfrentando problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Desde então, lidava com sequelas, passava por internações e já não se apresentava mais. 

“Ver meu pai sofrendo era pior”

O filho do sambista, Arlindinho, falou sobre o legado do pai e o sofrimento que acompanhou durante esses oito anos. “Foi um legado de respeito, entrega, amor. Ele me ensinou a amar. Sempre deu o máximo — tudo o que pudesse fazer de melhor, ele faria. Agora ele está descansando. Estava muito difícil para ele.” 

Emocionado, Arlindinho contou que a dor de ver o pai debilitado era mais difícil que lidar com a perda. “Ver meu pai sofrendo era muito pior que qualquer coisa. Hoje é um dos dias mais leves. Ver meu pai vivo com dor era algo que me desmontava”, relatou. 

Prefeitura faz homenagem no Parque Piedade

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias e anunciou que o futuro Parque Piedade levará o nome de Arlindo Cruz. A homenagem foi publicada em edição extra do Diário Oficial. 

Com previsão de inauguração até o fim do ano, o Parque Piedade Arlindo Cruz será construído em uma área de cerca de 18 mil m², onde funcionava a Universidade Gama Filho. 

O espaço contará com: 

  • Áreas de lazer
  • Centro cultural, esportivo e educacional
  • Parque infantil
  • Academia e aparelhos de ginástica
  • Campo de futebol
  • Parcão para pets

A decisão de batizar o parque com o nome de Arlindo Cruz reflete a forte ligação do artista com o subúrbio carioca.

