Filha de Arlindo Cruz revela estado atual do cantor: "Tesão de viver"

O público foi pego de surpresa com uma notícia que reacendeu a esperança no coração dos fãs de Arlindo Cruz. O icônico sambista, internado desde o fim de abril por conta de um quadro de pneumonia e derrame pleural, está estável e, segundo a filha Flora Cruz, pode estar prestes a voltar para casa.

Durante a 8ª edição do “Prêmio Sim à Igualdade Racial”, nesta quarta-feira (7/5), Flora falou com exclusividade à revista Quem e emocionou ao relatar o atual estado de saúde do pai. “Meu pai está bem, estável. Ele tem muita vontade de viver. Arlindão tem muito tesão em viver”, declarou a ex-A Fazenda, com os olhos cheios de emoção.

Desde que sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017, Arlindo vive acamado. A cada nova internação, o temor cresce entre os admiradores, mas o cantor surpreende mais uma vez pela força e resistência. “Até quando a gente começa a desacreditar, ele mostra pra gente que é capaz, que ele está ali, que ele quer aquilo, que ele quer viver com a gente”, relatou Flora.

A filha revelou ainda que a família está otimista com a recuperação e já se prepara para recebê-lo em casa. “A gente acredita aí que no máximo 10 dias, uma semana, ele já está indo para casa e a gente tem muita fé, muito amor”, afirmou. Ela também agradeceu pelo apoio que têm recebido do público: “Essa temporada de Arlindão internado novamente, a gente recebeu tanto amor de novo, tanto carinho, tantas orações, que isso que fortalece a gente”.

Arlindo está internado desde o dia 29 de abril, após ser diagnosticado com derrame pleural, um acúmulo de líquido na membrana que envolve os pulmões, condição que pode comprometer severamente a respiração e exige cuidados médicos intensivos.

