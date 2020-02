Tristeza na Sapucaí depois que as baianas da Império Serrano pisaram na avenida com a fantasia incompleta (foto: Twitter Reprodução)



A ala das baianas da Império Serrano entrou na Marquês de Sapucaí sem a saia na madrugada deste sábado (22), no primeiro dia de desfiles da Série A. Nove vezes campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, escola apresentou diversos problemas durante o seu desfile. na madrugada deste sábado (22), no primeiro dia de desfiles da Série A.do Carnaval do Rio de Janeiro, escola apresentou diversos problemas durante o seu desfile.



Símbolo das escolas de samba da Sapucaí, representando as foliãs mais tradicionais do carnaval, muitas baianas da Império Serrano ao pisarem na avenida não conseguiram segurar o choro e a emoção diante da situação. Ainda não há uma nota oficial da escola sobre o ocorrido. O carnavalesco Júnior Pernambucano chegou a declarar possível erro de costura ao site G1.



A Imério Serrano, agora na Série A, a segunda divisão do carnaval carioca, sonhava com o retorno para a elite carnavalesca. Depois do que ocorreu, a escola corre o risco de ser rebaixada para a terceira divisão, que desfila na Estrada Intendente Magalhães, em Madureira, na Zona Norte da cidade.



Além das baianas, a Império Serrano teve ainda problemas com carros que atrasaram para entrar na Sapucaí. Um deles ficou com cheiro de queimado.





O drama do Império Serrano comoveu os internautas, houve muitas manifestações nas redes sociais, assim como quem assistia ao desfile in loco.