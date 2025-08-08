'Meu compadre sofreu muito', diz Zeca Pagodinho sobre Arlindo Cruz

A música brasileira perdeu nesta sexta-feira (8/8) um de seus nomes mais queridos. Arlindo Cruz, ícone do samba e compositor de grandes clássicos, morreu aos 66 anos, após enfrentar complicações de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2017. Desde então, estava afastado dos palcos e vivia sob cuidados constantes.

A notícia emocionou amigos e admiradores. Entre eles, Zeca Pagodinho, também de 66 anos, que fez questão de deixar uma homenagem. "Morre hoje meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus te receba de braços abertos. Sofreu muito, agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus, meu compadre", escreveu o cantor nas redes sociais.

A amizade entre Zeca e Arlindo ultrapassava a música. Os dois dividiram rodas de samba, histórias e, em 2023, até a passarela do samba - no mesmo ano, foram homenageados como enredos de escolas diferentes na Marquês de Sapucaí.

Arlindo Cruz construiu uma carreira sólida como cantor, compositor e instrumentista, assinando sucessos que marcaram gerações. O AVC, sofrido em 17 de março de 2017, aconteceu enquanto ele tomava banho e o deixou com sequelas motoras e de fala. Desde então, sua presença passou a ser sentida mais nas lembranças e nos tributos do que nos palcos.

A confirmação da morte foi divulgada no início da tarde desta sexta-feira e rapidamente se espalhou pelas redes, acompanhada de mensagens de carinho e despedida.