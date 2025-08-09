Assine
LUTO

Arlindo Cruz: família pede para fãs usarem roupas claras no velório

Pedido é em sinal de luz, alegria e da energia positiva que o músico espalhou ao longo de sua vida

09/08/2025 14:51

Velório do corpo do cantor Arlindo Cruz, morto na sexta, 08/08/2025, começa neste sábado e vai até amanhã
Velório do corpo do cantor Arlindo Cruz começa neste sábado (9/8) e vai até domingo (10/8) crédito: Reprodução/Instagram

A despedida de Arlindo Cruz, que morreu aos 66 anos em decorrência de complicações de um AVC sofrido em 2017, será aberto ao público e fãs foram convidados para participar. Mais do que isso, a família do artista fez um pedido para que todos compareçam vestindo roupas claras, em sinal de luz, alegria e da energia positiva que o músico espalhou ao longo de sua vida.

O velório será realizado neste sábado (9/8), a partir das 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira - espaço que não apenas foi palco de momentos inesquecíveis na carreira de Arlindo, mas também parte de sua história. No dia seguinte, domingo (10/8), o corpo será sepultado às 11h no Cemitério Jardim da Saudade.

Em nota, a família agradeceu as inúmeras mensagens recebidas desde o anúncio da morte e reforçou a importância do gesto coletivo no dia da despedida: "É muito significativo todo o carinho e mensagens que estamos recebendo."

A expectativa é de que amigos, artistas e fãs se reúnam para prestar a última homenagem ao cantor e compositor, relembrando sua trajetória marcada por letras que exaltaram a cultura, a fé e o cotidiano do povo brasileiro.

