Sou BH lança campanha que celebra o movimento cultural da cidade

Arte, história, diversidade e pertencimento. Essas são quatro vertentes que formam a identidade de Belo Horizonte - e também o cenário de uma nova campanha publicitária do Sou BH. Em um curta de um minuto, o “Manifesto Sou BH” celebra os 15 anos de história e a conexão entre o portal de notícias e a capital mineira. O site é referência na cobertura, especialmente, da cena cultural da cidade, e em 2019, passou a integrar o portfólio digital dos Diários Associados.

Com formato de manifesto e ritmo inspirado nas batalhas de rap, que fomentam a cultura hip hop local, o vídeo retrata em fotos, os principais símbolos e espaços da cidade. O preto e branco das imagens foi escolhido para captar a essência de uma BH vista por diferentes olhares e estilos de vida. O vídeo ainda é um convite à redescoberta da capital por meio do olhar de quem vive, sente e narra suas histórias todos os dias.

“Quando iniciamos as primeiras reuniões de briefing e decidimos que a campanha seria institucional - sem amarras a produtos ou eventos sazonais -, percebemos que o próprio nome “Sou BH”, por ser também um trocadilho identitário, já dizia muito. Carregava uma força simbólica ao unir o nome da cidade a um verbo de identificação pessoal. Partimos dessa essência para criar uma campanha que celebrasse o pertencimento e o orgulho de “ser BH””, comenta o Diretor de Criação do grupo, Lucas Uroz.

O projeto foi construído pelo time de marketing e criação dos Diários Associados, Lucas Uroz, Mayara Souza e Caroline Sena, e incorpora trocadilhos referentes a lugares, pessoas e ícones que compõem a pluralidade de Belo Horizonte.

Talento na esquina

Um dos jogos de palavras que reforça a identidade e o afeto do Sou BH pela capital mineira - e que inicia a campanha - reverencia o movimento musical do Clube da Esquina, liderado por Milton Nascimento e Lô Borges na década de 1970. O grupo, responsável por colocar a cidade no mapa da Música Popular Brasileira (MPB), é celebrado em vídeo, por meio da esquina simbólica da Rua Divinópolis com a Rua Paraisópolis, no bairro Santa Tereza, Região Leste de BH, onde tudo começou.

Arte de festejar

Além da boa música, Belo Horizonte também domina a arte de festejar. Como diz o texto da campanha - “A arte mexe com meu corpo, mexe comigo” - grupos de dança contemporânea da cidade têm conquistado espaço nacional e internacional, assim como os teatros locais.

Outro destaque desse “movimento” é o carnaval de rua, que promoveu o desfile de mais de 500 blocos e atraiu uma multidão em todos os dias de festa e desde as primeiras horas da manhã. Além disso, não ficam de fora as criações artísticas independentes, como a Festa da Luz e o Natal da Mineiridade. Esses eventos transformam ruas, fachadas e praças com arte, exposições e tecnologia.

Copos e pratos cheios

Tão sagrada como a mesa da cozinha é a mesa de bar, e por si só já são uma atração turística. A capital dos botecos revela sua alma em cada esquina, na cerveja gelada e nos petiscos. Por isso, o manifesto visita lugares clássicos como o Mercado Central e o Mercado Novo, símbolos da cena cultural e gastronômica da cidade.

Além disso, esses lugares também são ponto de encontro de torcedores apaixonados, seja nas grandes torcidas de Atlético, Cruzeiro e América, ou nos tradicionais campos de várzea. Nessa toada, o curta traz o trocadilho “Pois seja batendo um bolão na mesa ou no campo”, como referência ao tradicional bar Bolão, no Santa Tereza, conhecido por atrair o público “do fim da noite”.

Resistência e identidade

O manifesto ainda resgata aspectos da ancestralidade, seja por personalidades ou símbolos que ainda resistem em BH. Hilda Furacão, por exemplo, é lembrada como ícone da literatura e da boemia, bem como o Edifício Maletta, um verdadeiro guardião de itens nostálgicos como, livros, discos, fotografias, bares e ateliês.

Da mesma forma, resistem em BH um pedaço de cada estado e povos indígenas. As ruas do centro como Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Carijós, Guaicurus, Tupinambás e Tupis, revelam um projeto urbano que valoriza a identidade nacional.

“Ser BH”

O manifesto é concluído com a afirmação: “Eu sou cultura, turismo, gastronomia e informação. Eu sou BH.” A frase resume o propósito do portal. Criado em 2010 pelo Grupo JCHEBLY, o site surgiu com o intuito de levar a informação de forma leve e criativa, por meio da divulgação de boas notícias, eventos culturais, shows, peças de teatro, exposições e as melhores opções de gastronomia da cidade.

Desde então, o Sou BH já soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e busca reafirmar seu papel como referência em agenda cultural, reconhecido pela diversidade de conteúdo e constante atualização. Acesse diariamente em soubh.uai.com.br e continue acompanhando tudo o que movimenta a capital.

