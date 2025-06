Prazo de inscrições no Fenac vai até o próximo domingo (8/6)

No próximo domingo, 8 de junho, encerra-se o prazo de inscrições para o 55º Festival Nacional da Canção (Fenac), cuja final ocorrerá em setembro na cidade sul-mineira de Boa Esperança. Os prêmios somam R$ 250 mil.

“Tudo indica que nós teremos mais inscritos em relação ao ano passado, ou seja, mais de 1 mil, cobrindo o Brasil inteiro. Vejo isso pelas músicas que estão chegando”, informa Gleizer Naves, idealizador do festival.

Intérpretes do Brasil e do exterior devem cantar em português. “Este é um festival sem fronteiras, o importante é incentivar talentos de qualquer parte do mundo”, diz Naves.

As apresentações serão presenciais e online, com premiação diferenciada para cada modalidade. A taxa de inscrição é de R$ 20 por canção. O festival será aberto em 25 e 26 de julho, na cidade histórica de Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes.

As etapas classificatórias, abrangendo 120 canções, ocorrerão no Sul de Minas, nas cidades de São Thomé das Letras (1º e 2/8), Perdões (8 e 9/8), Três Pontas (15 e 16/8), Coqueiral (22 e 23/8), Nepomuceno (29 e 30/8) e Boa Esperança (4 a 6/9).

Com entrada franca, todas as etapas terão shows de músicos conhecidos. O cantor e compositor Silva já está confirmado em Coqueiral. Há conversas com 14 Bis, Renato Teixeira, Leoni, Nando Reis, Sideral e Guarabyra, entre outros. “Vamos divulgando as atrações assim que os contratos forem sendo firmados”, informa Gleizer Naves.

Curador

O músico do Skank, Henrique Portugal, será o curador desta edição. “É fundamental termos uma parceria assim. Depois de 55 anos, é claro que a gente faz o máximo para acertar. O curador existe não só para aprimorar acertos, mas para apontar correções que precisamos fazer no meio do caminho, em todos os aspectos. Henrique dará palpite em tudo e também fará shows para nós durante o festival”, explica Naves.

Na modalidade presencial, os prêmios serão de R$ 23 mil (primeiro lugar), R$ 17 mil (segundo lugar), R$ 13 mil (terceiro lugar),

R$ 8 mil (quarto lugar) e R$ 6 mil (quinto lugar). O vencedor da categoria Melhor Intérprete vai receber R$ 5 mil.

Os vencedores da modalidade online receberão R$ 7 mil (primeiro lugar) e R$ 5 mil (segundo lugar).

Ano passado, o vencedor do Fenac foi o cantador mineiro Luiz Salgado, com “Zumbi dos Palmares”, cuja sonoridade se inspirou nas festas de moçambique dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Ele recebeu o Troféu Lamartine Babo e o prêmio de R$ 22 mil. Salgado se apresentou em Boa Esperança acompanhado por Antônio Salgado (bateria) e Dedé Aires (percussão).

O Amapá levou o segundo lugar, conquistado por Enrico Di Miceli e Joãozinho com “Incantu”, defendida pela cantora Ariel Moura. Em terceiro ficou “Retumbante”, composta e interpretada pelo cearense Edinho Vilas Boas.

Na modalidade virtual, o Troféu Lamartine Babo foi para “Mulher de batalha”, de Janaína Gentil, artista de Leopoldina, cidade da Zona da Mata mineira.

O Fenac surgiu em 1971, no auge dos grandes festivais de música da televisão brasileira. Desde então, foi realizado ininterruptamente, levando cultura ao interior de Minas Gerais.

“Este ano, não será diferente, teremos muita música de qualidade. O Fenac é uma grande festa da música popular brasileira”, promete Naves.

55º FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO



De 25 de julho a 6 de setembro. Inscrições até 8 de junho. Informações no site oficial do Fenac.