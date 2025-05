Morre o professor, crítico e escritor Antônio Sérgio Bueno

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Morreu nessa sexta-feira (30/5) o professor, crítico literário e escritor Antônio Sérgio Bueno, vítima de um infarto. Sua trajetória no universo das letras esteve intimamente ligada à Universidade Federal de MInas Gerais (UFMG). O velório será neste domingo (1/5), às 14h, no crematório Zelo.

Natural de São Gotardo (MG), ele se graduou em 1968 pela universidade, onde também concluiu seu mestrado em Literatura Brasileira em 1982 e seu doutorado em Literatura Comparada, em 1994. Na mesma instituição, foi professor do Departamento de Letras por 30 anos.

Bueno é autor dos livros “O modernismo em Belo Horizonte” (1982), “Afonso Ávila” (1993) e “Vísceras da Memória: uma leitura da obra de Pedro Nava” (1997), derivado de sua tese de doutorado, sob orientação Wander Melo Miranda, professor emérito da Faculdade de Letras, que esteve à frente da Editora UFMG entre 2000 e 2015. Bueno era considerado um dos maiores especialistas na obra de Pedro Nava (1903-1984), sobre quem foi convidado a falar em diversas ocasiões.

Uma delas foi pelo projeto Letra em Cena, do Minas Tênis Clube, coordenado pelo escritor, editor e jornalista José Eduardo Gonçalves. Sua participação se deu de forma virtual, em setembro de 2020, durante a pandemia.

“Nava é um médico que passou a escrever sobre a memória não porque se cansou da medicina, mas porque a medicina o deixou. Como médico, ele só adiava a morte um pouquinho. Já a escrita tem perenidade maior; hoje vemos como a obra vence a morte”, disse à época.

Autores mineiros

Gonçalves lamentou a perda do amigo. “O professor Antônio Sérgio, o Serginho, foi das pessoas mais gentis que já conheci, além de profundo conhecedor de literatura, em especial a dos autores mineiros, como os gigantes Guimarães Rosa e Pedro Nava”, diz.

Ele recorda que Bueno havia participado do Letra em Cena em outras duas ocasiões pregressas: no primeiro ano do projeto, em 2016, falando sobre “Grande sertão: veredas”, de Rosa, e em 2018, discorrendo sobre Affonso Ávila.

“Sempre brilhante, capaz de leituras únicas, densas, originais, que ele traduzia em palestras acessíveis ao público em geral. No próximo ano o projeto completa uma década e eu já tinha planejado chamá-lo para uma apresentação especial”, diz. Ele destaca que, quando lançou seu livro de contos “Pistas falsas”, em 2023, Bueno escreveu uma resenha “maravilhosa”, que não veio a público. “Foi dos primeiros a falar do livro, o que guardei para sempre como uma grande honra. Perdi um amigo”, diz.

Crítico excelente

Wander Melo Miranda também lastimou a morte do colega. “Ele foi meu orientando no doutorado com uma tese impecável sobre Pedro Nava, de quem era um grande leitor. Era um crítico excelente da poesia moderna e contemporânea, que acompanhava com entusiasmo. Pessoa agradabilíssima, sempre de bom humor e de uma alegria contagiante. Vai fazer muita falta”, afirma o acadêmico, que também é pesquisador de literatura pelo CNPq.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além dos livros que publicou, Bueno também escreveu, entre a década de 1970 e os anos 2000, diversos artigos e resenhas para o “Suplemento literário” e outros veículos especializados. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, o “Estado de Minas” publicou vários de seus textos, como “Poesia e futebol: analogias”, “O olho armado de Murilo Mendes”, “O paraíso perdido na infância de Graciliano Ramos”, “Fausto nos trópicos” e “Presença de Oswald de Andrade no Modernismo mineiro”.