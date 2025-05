'Chatô & os Diários Associados' tem três sessões em BH neste fim de semana

Depois de estrear com sucesso no Rio de Janeiro, onde cumpriu temporada de 28 de março a 27 de abril, o musical “Chatô & Os Diários Associados – 100 anos de paixão” chega a Belo Horizonte, com sessões neste sábado (31/5), às 15h e às 20h, e domingo (1º/6), às 18h, no Grande Teatro do Sesc Palladium.

A montagem conduz o espectador a uma viagem pela história e cultura do Brasil do século 20, ao comemorar o centenário do grupo de comunicação do qual Estado de Minas, TV Alterosa, Portal Uai e EM.COM fazem parte.

A trama tem início em 2024, quando o jornalista desempregado Fabiano (Claudio Lins) se depara com a estátua de Assis Chateaubriand (1892-1968) no Recife. Chatô, papel de Stepan Nercessian, volta à vida, bravo com os constantes roubos de sua caneta, e pede ao rapaz que escreva sua história.

Os dois viajam no tempo. Vão até o ano de 1924, quando Chateaubriand inicia a jornada dos Diários Associados ao comprar o diário carioca O Jornal. A partir dali, constrói o conglomerado à frente do qual comanda a Rádio Tupi, TV Tupi (primeira emissora de televisão do Brasil), Estado de Minas, revista O Cruzeiro, Diário de São Paulo e Correio Braziliense, entre cerca de 100 empresas em vários estados.

O musical celebra o legado do paraibano, que, com sua rede de comunicação, desempenhou papel de destaque na cultura brasileira no século 20. Os Associados foram fundamentais na consolidação das carreiras de Carmen Miranda, Dorival Caymmi, Silvio Caldas, Paulo Gracindo, Aracy de Almeida, Ademilde Fonseca, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues, entre muitos outros.

São 14 atores e cantores no palco. Além de Nercessian e Lins, o núcleo principal traz Patrícia França como Juliana, namorada do jornalista Fabiano, e Sylvia Massari como dona Janete, secretária de Chatô. Banda com oito músicos executa a trilha ao vivo.

O jornalista mineiro Fernando Morais, autor da biografia “Chatô, o rei do Brasil”, lançada em 1994, assina o texto da peçal em parceria com Eduardo Bakr. O espetáculo é dirigido por Tadeu Aguiar, contando com direção musical de Thalyson Rodrigues, supervisão musical de Guto Graça Mello e coreografias de Carlinhos de Jesus.

Depois de Belo Horizonte, o musical segue para Brasília, com sessão em 11 de junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e para São Paulo, onde faz temporada de 27 de junho a 17 de agosto, no Teatro Liberdade.

“CHATÔ & OS DIÁRIOS ASSOCIADOS – 100 ANOS DE PAIXÃO”

Neste sábado (31/5), às 15h e às 20h; domingo (1º/6), às 18h, no Grande Teatro Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: Plateia 1 – R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia). Plateia 2 – R$ 180 (inteira) a R$ 25 (popular, meia). Plateia 3 – R$ 60 (promoção Petrobras-Cemig) a R$ 25 (popular, meia). À venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Informações: (31) 3270-8100.