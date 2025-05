Corpo de Sebastião Salgado é cremado no cemitério Père-Lachaise, em Paris

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O corpo do fotógrafo Sebastião Salgado foi cremado na manhã desta sexta-feira (30), em uma cerimônia acompanhada por cerca de 250 parentes e amigos, no cemitério Père-Lachaise, em Paris.



Salgado morreu aos 81 anos no último dia 23, em Paris, de uma leucemia provocada por malária contraída em uma viagem à Ásia, 15 anos atrás.



No final da homenagem que antecedeu a cremação, a viúva, Lélia, e os filhos, Juliano e Rodrigo, colocaram rosas brancas sobre o caixão fechado de Salgado.



Os elogios fúnebres foram feitos pelo jornalista francês Alain Genestar, pelo fotógrafo francês Yann Arthus-Bertrand, amigos da família, e pelo cineasta Juliano Salgado, um dos filhos do fotógrafo.



"Se há algo a guardar de toda a história de Lélia e Sebastião, é esse engajamento, essa capacidade que eles encontraram, dois imigrantes brasileiros, de influenciar o máximo que puderam o curso das coisas, neste momento em que o espectro da barbárie volta e as mudanças climáticas ameaçam", disse Juliano.



Arthus-Bertrand lembrou a importância do trabalho de Lélia ao lado do marido, bastante afetado pelas tragédias humanas que fotografou. "Como você dizia, Sebastião: 'Eu colocava meu aparelho no chão para chorar'. E foi Lélia que o salvou, propondo plantar árvores." Era uma referência ao trabalho de reflorestamento realizado pelo Instituto Terra, mantido pelo casal Salgado, em Aimorés, Minas Gerais.



Entre outras autoridades, estavam presentes o embaixador do Brasil na França, Ricardo Neiva Tavares; o ex-governador do Acre Jorge Viana, que conheceu Salgado em viagens do fotógrafo à Amazônia; o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira; e o ministro do Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli.

